В «Ливерпуле» сделали заявление о ситуации с VAR в матче с «Тоттенхэмом»

«“Ливерпуль” принял к сведению, что PGMOL признала свои ошибки вчера вечером. Понятно, что верного применения правил игры не произошло, в результате чего была поставлена под сомнения спортивная честность.



Мы понимаем, что существует давление, при котором работают официальные лица матча, но предполагается, что благодаря внедрению VAR это давление должно снижаться, а не усугубляться. Поэтому нас не устраивает, что не было предоставлено достаточно времени для принятия правильного решения и что не было никакого последующего вмешательства.



То, что такие недостатки уже были отнесены к категории “значимых человеческих ошибок”, также неприемлемо. Любые результаты должны быть установлены только путём анализа и при полной прозрачности.



Это жизненно важно для надёжности системы принятия решений в будущем, поскольку относится ко всем клубам, а полученная информация используется для улучшения процессов, чтобы гарантировать, что подобная ситуация не повторится», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.