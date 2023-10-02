«Рома» победила «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. «Рома» обыграла «Фрозиноне» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Рома
ФрозинонеЧемпионат Италии: таблица и календарь
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. «Рома» обыграла «Фрозиноне» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ромелу Лукаку (22-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (83).
«Рома», набрав 8 очков, поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фрозиноне», прервавший пятиматчевую серию без поражений, с 9 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре команда Жозе Моуринью 8 октября на выезде сыграет против «Кальяри», команда из Фрозиноне в тот же день примет «Верону».
В других матчах дня «Болонья» дома разгромила «Эмполи» со счетом 3:0, а «Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Дженоа» — 2:2.