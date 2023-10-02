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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» победила «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. «Рома» обыграла «Фрозиноне» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Рома
ФрозинонеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ромелу Лукаку (22-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (83).

«Рома», набрав 8 очков, поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фрозиноне», прервавший пятиматчевую серию без поражений, с 9 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре команда Жозе Моуринью 8 октября на выезде сыграет против «Кальяри», команда из Фрозиноне в тот же день примет «Верону».

В других матчах дня «Болонья» дома разгромила «Эмполи» со счетом 3:0, а «Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Дженоа» — 2:2.

Рома
2:0
Первый тайм: 1:0
Фрозиноне
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