«Рома» победила «Фрозиноне» в матче чемпионата Италии

Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ромелу Лукаку (22-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (83).

«Рома», набрав 8 очков, поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фрозиноне», прервавший пятиматчевую серию без поражений, с 9 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре команда Жозе Моуринью 8 октября на выезде сыграет против «Кальяри», команда из Фрозиноне в тот же день примет «Верону».