Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.10
Атлетико
Кадис
32
Футбол. Зарубежный
1.10
Бетис
Валенсия
30
Футбол. Зарубежный
1.10
Ренн
Нант
31
Футбол. Зарубежный
1.10
Рома
Фрозиноне
20
Футбол. Премьер-лига
1.10
Ахмат
Динамо
11
Футбол. Зарубежный
1.10
Аталанта
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
1.10
Фрайбург
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
1.10
Лорьян
Монпелье
03
Футбол. Первая лига
1.10
Нефтехимик
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1.10
Алавес
Осасуна
02
Футбол. Первая лига
1.10
Черноморец
Волгарь
11
Футбол. Премьер-лига
1.10
Крылья Советов
Спартак
40
Футбол. Зарубежный
1.10
Дармштадт
Вердер
42
Футбол. Зарубежный
1.10
Ноттингем Форест
Брентфорд
11
Футбол. Зарубежный
1.10
Гавр
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
1.10
Ницца
Брест
00
Футбол. Зарубежный
1.10
Тулуза
Метц
30
Футбол. Зарубежный
1.10
Удинезе
Дженоа
22
Футбол. Первая лига
1.10
Шинник
Тюмень
12
Футбол. Зарубежный
1.10
Альмерия
Гранада
33
Футбол. Премьер-лига
1.10
Факел
Сочи
20
Футбол. Зарубежный
1.10
Реймс
Лион
20
Футбол. Зарубежный
1.10
Болонья
Эмполи
30
Футбол. Первая лига
1.10
Торпедо
Ленинградец
23
Футбол. Первая лига
1.10
Енисей
Динамо Мх
01
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
1.10
Атлетико
Кадис
32
1.10
Бетис
Валенсия
30
1.10
Алавес
Осасуна
02
1.10
Альмерия
Гранада
33
30.09
Реал Сосьедад
Атлетик
30
30.09
Жирона
Реал
03
30.09
Райо Вальекано
Мальорка
22
30.09
Хетафе
Вильярреал
00
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Мадридский «Атлетико» обыграл «Кадис», уступая в два мяча по ходу матча

В матче 8-го тура испанской Ла Лиги встречались мадридский «Атлетико» и «Кадис».

Атлетико
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте Сальдуа врезался в Рикельме на фланге, что помогло «Кадису» перехватить мяч. Алькарас побежал вперёд и покатил на Кристофера Рамоса, тот оценил ситуацию и выполнил отличную передачу низом к дальней штанге по очень неудобной для защиты «Атлетико» траектории — и Лукас Пирес выскочил на этот мяч, переправив его в сетку.

На 28-й минуте Ледесма очень далеко выбивает от своих ворот, Аспиликуэта в прыжке толком не дотягивается до высоко летящего мяча, и тот прилетает к Марти, который в касание перебрасывает вышедшего навстречу Облака.

На 32-й минуте Гризманн катит мяч на Аспиликуэту, Сесар от правого края штрафной навешивает к вратарской, а Корреа ударом головой в прыжке кладёт мяч точно под штангу.

На 46-й минуте Льоренте выскакивает на ударную позицию после красивой передачи пяткой от Корреа и резко бьёт с нескольких метров с острого угла — Ледесма в падении парирует этот удар, но Молина, который в начале атаки отдавал пас на Корреа, успевает на добивание и мощно бьёт, отправляя мяч в сетку рикошетом от бросившегося в подкат Эрнандеса.

На 67-й минуте Гризманн по правому флангу выполняет передачу вперёд на Молину, который проходит ближе к штрафной и простреливает вдоль её линии на Лино. Самуэль неловко обрабатывает мяч, слегка наступая на него, но всё же удаётся ему отдать пас налево, на Сауля. Тот врывается на свободное пространство и простреливает в центр вратарской на открывшегося Корреа, который в касание забивает с нескольких метров.

На данный момент мадридский «Атлетико» после семи матчей в Ла Лиге располагается на четвёртой строчке с 16 очками. «Кадис» после восьми сыгранных матчей находится на 10-м месте с девятью очками.

Атлетико
3:2
Первый тайм: 1:2
Кадис
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия возвращается в мировой спорт. Истерики соперников это не остановят
Третий день суда над Камилой Валиевой! Онлайн
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь