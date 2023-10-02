Больше чем кризис. Футбольный клуб «Барселона» может прекратить существование

ТАСС, 2 октября. Испанская «Барселона» является одним из самых успешных и популярных футбольных клубов в Европе и во всем мире. 29 ноября «Барселоне» исполнится 124 года, на протяжении которых она переживала взлеты и падения, добилась успехов на внутренней и международной арене: команда пять раз выигрывала Лигу чемпионов (1992, 2006, 2009, 2011, 2015), 27 раз становилась чемпионом Испании, 31 раз — обладателем кубка и 14 раз — суперкубка страны.

Девизом «Барселоны» является фраза «больше чем клуб», и она находит свое отражение во многих сферах: «Барселона» — это еще и женская футбольная команда, баскетбольный, мини-футбольный, гандбольный, хоккейный клубы; бренд, известный во всем мире.

29 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве футбольного клуба, что приведет к ее банкротству. Клуб оказался в такой ситуации из-за дела бывшего председателя технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикеса Негрейры, который обвиняется во взяточничестве и получении платежей от «Барселоны».

В случае подтверждения выдвинутых против «Барселоны» обвинений клуб может лишиться очков и быть отстранен от турниров, также «Барселоне» будет необходимо выплатить штраф, который в текущем финансовом положении сине-гранатовых станет поводом для объявления клуба банкротом.

О «деле Негрейры» заговорили в марте 2023 года: газета El Mundo сообщила, что испанская прокуратура подготовила обвинительный акт против Негрейры, «Барселоны» и бывшего президента клуба Жозепа Бартомеу. Как сообщали СМИ, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил более €7 млн за консультации для «Барселоны»: компания Негрейры перед матчами передавала в офис клуба конверты, в которых был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч. 15 марта суд Барселоны принял поданную прокуратурой жалобу, а 28 сентября Высший суд Каталонии обвинил «Барселону» во взяточничестве.

В случае, если вина клуба будет доказана, «Барселона» может быть исключена из высшего дивизиона чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Согласно испанскому законодательству, если будет доказана вина Бартомеу и факт, что он совершал преступление от имени клуба (юридического лица), клуб может быть ликвидирован, а также подвергнут запрету на осуществление профессиональной деятельности на неопределенный или определенный срок, не превышающий 15 лет.

«Дело Негрейры» ударило по имиджу клуба как на внутренней, так и на международной арене. Еще в марте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об открытии расследования в отношении «Барселоны» в связи с возможными нарушениями правовой базы организации. В июне испанская газета ABS сообщила, что инспекторы УЕФА пришли к выводу, что «Барселону» необходимо отстранить от еврокубков на один сезон или дождаться решения испанского суда, однако клуб был допущен до участия в Лиге чемпионов. 29 сентября «Севилья» сообщила, что представители клуба откажутся от посещения VIP-ложи на матче чемпионата Испании из-за «дела Негрейры», в «Барселоне» назвали это заявление неуместным и разорвали деловые отношения между клубами.

Ситуация с коррупционным скандалом — лишь часть более глобального кризиса, который переживает «Барселона» после последней победы в Лиге чемпионов в 2015 году. За этот период клуб столкнулся с масштабным финансовым кризисом и ухудшением результатов во внутренних турнирах и в еврокубках.

Финансовый кризис

«Барселона» привлекала игроков со всего мира не только брендом и возможностью выиграть главный европейский кубковый турнир, Лигу чемпионов, но и крупными контрактами, которые клуб предлагал всем звездным новичкам, чтобы удержать их от ухода в другие команды. Во многом именно из-за размера контрактов клуб оказался в серьезном финансовом кризисе, последствия которого не смог полностью преодолеть до сих пор.

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Например, в январе 2021 года газета El Mundo сообщила, что аргентинский нападающий Лионель Месси в период с 2017 по 2021 год получит свыше €555 млн без учета многочисленных бонусов. По состоянию на лето 2021 года «Барселона» была должна Месси более €100 млн, однако клуб не мог выплатить эту сумму. В сезоне-2019/20 «Барселона» тратила на зарплаты €671 млн, а руководству необходимо было сократить эту расходную часть до €383 млн, чтобы вписаться в обозначенный выше потолок зарплат. «Барселона» не смогла подписать новый контракт с Месси и легендарный воспитанник сине-гранатовых покинул клуб.

Финансовые проблемы «Барселоны» стали особенно заметны в 2020 году после начала пандемии коронавируса. Доходы клубов всей лиги упали, а «Барселона», до пандемии балансировавшая между доходами и убытками, оказалась в долгах, которые превысили €1 млрд, о чем объявил Жоан Лапорта, вступивший в должность президента клуба в марте 2021 года.

Лапорта сменил на посту президента «Барселоны» Бартомеу, который возглавлял клуб с 2014 по 2020 год. Новый президент каталонской команды поспешил обвинить своего предшественника в сложившейся кризисной ситуации. Клуб действительно отдавал много денег на трансферы: в сезоне-2017/18 «Барселона» приобрела бразильского полузащитника Филипе Коутиньо и французского форварда Усмана Дембеле, каждый игрок обошелся клубу в €135 млн, в 2019 году к «Барселоне» за €120 млн присоединился французский нападающий Антуан Гризманн. В то же время игроки покидали «Барселону» за гораздо меньшие суммы, Коутиньо сначала уходил в аренду в германскую «Баварию», а в 2022 году отправился в английскую «Астон Виллу» за €20 млн.

Также клуб столкнулся с необходимостью реконструировать домашний стадион «Камп Ноу», глобальная стадия обновления началась в мае 2023 года, когда стадион был почти полностью демонтирован, на месте предыдущей арены строится новый комплекс. Стоит отметить, что в марте 2022 года в название стадиона было внесено название спонсора клуба — музыкального интернет-сервиса Spotify, что вызвало недовольство у части болельщиков, однако это решение позволило клубу получить дополнительный доход. Предполагается, что обновленный стадион откроется в октябре 2024 года к 125-летию клуба, однако фаза строительства будет продолжена до сезона-2025/26 для обеспечения увеличения вместимости стадиона с 99 тыс. человек до 110 тыс. человек. Средства на реконструкцию стадиона предоставили около 20 инвесторов, а клуб подготовил гибкую систему расчетов по платежам.

«Барселона» погрузилась в режим тотальной экономии, для чего пришлось воспользоваться финансовыми рычагами: сначала клуб продал 10% доходов от телеправ американской компании Sixth Street, затем последовала продажа 15% телеправ той же компании, также клуб продал часть аудиовизуального подразделения Barca Studios. Каталонцам также пришлось урезать зарплаты игрокам, многие из которых добровольно пошли на сокращение, клуб сокращал расходы на академию и услуги внутри клуба, такие как организация такси и питание для воспитанников команды. Экономия дала свои плоды: в сезоне-2022/23 клуб потратил €158 млн на трансферы.

Смена поколений

Болельщики «Барселоны» привыкли к тому, что в конце 2000-х и начале 2010-х соперники команды боялись одного ее имени. С 2009-го по 2015 год команда выиграла три Лиги чемпионов, а в 2009 году стала первым клубом, выигравшим шесть турниров в течение одного календарного года. Игроки «Барселоны» составляли костяк сборной Испании, выигравшей в тот период два чемпионата Европы (2008, 2012) и чемпионат мира (2010). В атаке «Барселоны» вместе с Месси блистали бразилец Неймар и уругваец Луис Суарес, в полузащите бал правили испанцы Серхио Бускетс, Хави и Андрес Иньеста.

Тем неожиданнее стал кризис поколений, с которым команда столкнулась после победы в Лиге чемпионов 2015 года. В главном европейском турнире команда терпела болезненные поражения в плей-офф: после уверенных побед в первых матчах против итальянской «Ромы» (4:1) и английского «Ливерпуля» (3:0) «Барселона уступала в ответных матчах и покидала турнир (0:3 против “Ромы” и 0:4 против “Ливерпуля”). В “коронавирусный” сезон-2019/20 “Барселона” в матче ¼ финала Лиги чемпионов уступила “Баварии” со счетом 2:8 (тогда игры плей-офф состояли из одной встречи).

Игру сине-гранатовых преследовала хаотичность, а звездные игроки «терялись» после перехода в «Барселону». Клуб оказался не готов к плавной смене поколений, которая потребовалась после ухода Неймара, Месси, Суареса, Хави и Иньесты. Не помогала и смена тренеров: после ухода Луиса Энрике команду возглавляли Эрнесто Вальверде (2017−2020) и Рональд Куман (2020−2021), действиями которых руководство было недовольно.

В 2021 году команду возглавил Хави. При нем важную роль в команде стали играть воспитанники, дебютировавшие еще при Кумане: Педри и Гави, клуб приобрел полузащитников Феррана Торреса, Жоау Феликса, в атаке уверенно играет поляк Роберт Левандовский. Игра команды стабилизировалась и обрела четкие формы, в 2023 году «Барселона» выиграла Суперкубок Испании и чемпионат страны. Текущий сезон команда начала, набрав 20 очков в восьми матчах, в первом туре Лиги чемпионов со счетом 5:0 сине-гранатовые обыграли чемпиона Бельгии «Антверпен».

«Барселоне» за тяжелые три года удалось преодолеть игровой кризис и нормализовать ситуацию с доходами и расходами клуба. «Дело Негрейры» в одночасье может сделать бессмысленными все усилия руководства, тренеров и игроков.