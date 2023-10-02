Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Монца
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Верона
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
Алания
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Фулхэм
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Первая лига
16:30
Акрон
Химки
02
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
КАМАЗ
10
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
1.10
Аксу
Кайсар
20
1.10
Атырау
Мактаарал
20
1.10
Жетысу
Ордабасы
12
1.10
Каспий
Кайрат
11
1.10
Кызыл-Жар
Окжетпес
12
30.09
Актобе
Астана
20
30.09
Шахтер Кг
Тобол Кс
21
27.09
Кызыл-Жар
Тобол Кс
11
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:13 (мск), источник: Vesti.kz

Выпал из сборной Казахстана и не перешел в «Кайрат». Почему карьера Жумабека в «Актобе» — катастрофа

В прошлом году Абылайхан Жумабек заслуженно входил в когорту лучших форвардов страны, но переезд в «Актобе» остановил развитие игрока. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему не сложился союз талантливого нападающего с одним из лидером КПЛ.

Казахстан
Актобе
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Актобе"

Ранее мы уже разбирали кризисное положение футболиста в «Актобе», на тот момент говорить об однозначном провале было нельзя, но вот сейчас такая формулировка вполне справедлива.

У Абылайхана всего 310 минут в этом сезоне чемпионата Казахстана, он принял участие в 16 матчах, а в восьми случаях даже не выходил на замену, оставаясь в запасе. Чтобы понимать насколько печальна ситуация с игровым временем нападающего, достаточно взглянуть на прошлый сезон.

В 2022 году форвард только в Кубке Казахстана сыграл вдвое больше, чем в КПЛ-2023.

Карпович несколько раз публично критиковал Абылайхана и говорил о том, что есть большая разница между играми за «Тараз» и «Актобе». И если рассматривать ситуацию с точки зрения тренера, то вопросов к Карповичу не так много. Шансы нападающему он предоставлял. Ранее с молодыми игроками Андрей Владимирович работал как минимум неплохо, ведь при нем раскрылись те же Алибек Касым и Арман Кенесов.

И разница между требованиями в «Таразе» и «Актобе» действительно объективная и понятная. В родном клубе у Жумабека была достаточно свободная роль, это подсвечивало его сильные качества, а слабые при этом не замечались, учитывая, что в «Таразе» не было такого давления и акцента на результат.

Показательно, что в «Актобе» безальтернативно выбирали на место основного нападающего Элдера Сантану. Он точно менее тонкий игрок, чем Жумабек, но в той же степени очевидно, что бразилец гораздо дисциплинированнее и продуктивнее в игре без мяча. Колоссальный объем работы, а также умение сохранять мячи в трудных ситуациях и вести единоборства сделали Сантану форвардом, который отвечает основным требованиям Карповича.

Синергия у Жумабека с «Актобе» не сложилась, хотя изначально нельзя было говорить, что игрок выбрал ошибочный путь. При этом, мы знаем, что Абылайхана очень хотел видеть в своих рядах «Кайрат» и даже сейчас сохраняет интерес к нему. Учитывая другой уровень конкуренции, в Алматы форвард наверняка получил бы больше практики, ведь «Кайрат» сейчас акцентирован именно на молодых футболистах.

Жумабеку предстоит подумать над своим будущим и возможно, сменить обстановку зимой. По сути, он потерял сезон и сейчас ему необходимо перезапустить карьеру. Не факт, что это получится в «Актобе» даже при возможной смене тренера. Но форвард должен не просто возвращать былую форму, а прогрессировать. От Жумабека столь большие ожидания поскольку он действительно талантлив. Примечательно, что продолжает верить в игрока Магомед Адиев и такие авансы тренер сборной дает далеко не каждому.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь