Выпал из сборной Казахстана и не перешел в «Кайрат». Почему карьера Жумабека в «Актобе» — катастрофа

Источник: ФК "Актобе"

Ранее мы уже разбирали кризисное положение футболиста в «Актобе», на тот момент говорить об однозначном провале было нельзя, но вот сейчас такая формулировка вполне справедлива.

У Абылайхана всего 310 минут в этом сезоне чемпионата Казахстана, он принял участие в 16 матчах, а в восьми случаях даже не выходил на замену, оставаясь в запасе. Чтобы понимать насколько печальна ситуация с игровым временем нападающего, достаточно взглянуть на прошлый сезон.

В 2022 году форвард только в Кубке Казахстана сыграл вдвое больше, чем в КПЛ-2023.

Карпович несколько раз публично критиковал Абылайхана и говорил о том, что есть большая разница между играми за «Тараз» и «Актобе». И если рассматривать ситуацию с точки зрения тренера, то вопросов к Карповичу не так много. Шансы нападающему он предоставлял. Ранее с молодыми игроками Андрей Владимирович работал как минимум неплохо, ведь при нем раскрылись те же Алибек Касым и Арман Кенесов.

И разница между требованиями в «Таразе» и «Актобе» действительно объективная и понятная. В родном клубе у Жумабека была достаточно свободная роль, это подсвечивало его сильные качества, а слабые при этом не замечались, учитывая, что в «Таразе» не было такого давления и акцента на результат.

Показательно, что в «Актобе» безальтернативно выбирали на место основного нападающего Элдера Сантану. Он точно менее тонкий игрок, чем Жумабек, но в той же степени очевидно, что бразилец гораздо дисциплинированнее и продуктивнее в игре без мяча. Колоссальный объем работы, а также умение сохранять мячи в трудных ситуациях и вести единоборства сделали Сантану форвардом, который отвечает основным требованиям Карповича.

Синергия у Жумабека с «Актобе» не сложилась, хотя изначально нельзя было говорить, что игрок выбрал ошибочный путь. При этом, мы знаем, что Абылайхана очень хотел видеть в своих рядах «Кайрат» и даже сейчас сохраняет интерес к нему. Учитывая другой уровень конкуренции, в Алматы форвард наверняка получил бы больше практики, ведь «Кайрат» сейчас акцентирован именно на молодых футболистах.