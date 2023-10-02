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23:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Роналду позволил «Аль-Насру» одержать волевую победу над «Истиклолом» в азиатской Лиге чемпионов

«Аль-Наср» дома победил «Истиклол» из Душанбе (Таджикистан) во втором туре группового турнира азиатской Лиги чемпионов — 3:1.

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Источник: Reuters

На гол форварда гостей Себая Сенина на 44-й минуте матча хозяева ответили тремя забитыми мячами. На 66-й минуте встречи отличился Криштиану Роналду, спустя 11 минут дубль оформил Андерсон Талиска.

«Истиклол» тренирует экс-наставник «Локомотива», тульского «Арсенала» и «Химок» Игорь Черевченко.

«Аль-Наср» с 6 очками лидирует в группе E. В следующем матче азиатской ЛЧ саудовцы примут «Аль-Духаиль» (Катар) 24 октября. «Истиклол» с 1 очком замыкает турнирную таблицу. В следующем туре азиатской ЛЧ таджикский клуб встретится на выезде с иранским «Персеполисом» 24-го числа.

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