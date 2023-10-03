Дебютный гол украинца Мудрика помог «Челси» обыграть «Фулхэм»
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лондонский «Челси» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Михаил Мудрик (18-я минута) и Армандо Броя (19). Для украинского полузащитника гол стал дебютным в составе «синих», для этого ему потребовались 24 матча.
«Челси» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Фулхэм» (8) занимает 13-ю строчку и уступает «синим» по дополнительным показателям. В следующем матче «Челси» 7 октября проведет выездной матч с «Бернли», а «Фулхэм» в этот же день примет «Шеффилд Юнайтед».