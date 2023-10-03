«Тобол» выступил с заявлением по главному тренеру

«В некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что “Тобол” ведет поиски нового главного тренера.



Футбольный клуб “Тобол” заявляет, что данная информация не соответствует действительности, и наш клуб не ведет поиск кандидатов на пост главного тренера. Команда готовится к предстоящим матчам в штатном режиме под руководством Милича Чурчича», — информирует пресс-служба костанайцев.