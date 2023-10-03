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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» выступил с заявлением по главному тренеру

Костанайский «Тобол» прокомментировал информацию о том, что клуб ведет поиски нового главного тренера на замену сербскому специалисту Миличу Чурчичу, сообщают Vesti.kz.

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Источник: ФК "Тобол"

«В некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что “Тобол” ведет поиски нового главного тренера.

Футбольный клуб “Тобол” заявляет, что данная информация не соответствует действительности, и наш клуб не ведет поиск кандидатов на пост главного тренера. Команда готовится к предстоящим матчам в штатном режиме под руководством Милича Чурчича», — информирует пресс-служба костанайцев.

В нынешнем сезоне «Тобол» под руководством Чурчича дошел до стадии плей-офф Лиги конференций. В КПЛ команда восьмое место в турнирной таблице КПЛ.

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