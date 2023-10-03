Неудачный матч Кузяева, успех Шапи и Пруцева. Как россияне отыграли уикенд в Европе

Сразу несколько известных российских футболистов не принимали участия в матчах европейского уикенда. Однако среди вышедших на поле оказались те, кто проявил себя очень даже неплохо.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Российский полузащитник привычно вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Правда, его команда на этот раз не справилась с соперником. «Гавр» пропустил по голу в каждом из таймов и проиграл «Лиллю» со счётом 0:2. Это всего лишь второе поражение команды Кузяева в нынешнем сезоне. Сам Далер один раз успешно применил дриблинг, выиграл одно единоборство и отдал 79% точных передач. Ни ударов, ни отборов в статистике у полузащитника нет. Кузяев заработал от платформы WhoScored оценку 5,88 — второй с конца результат среди всех футболистов стартового состава «Гавра». Это был далеко не лучший матч Далера.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Нападающий появился в стартовом составе на матч с «Аполлоном» (0:1), однако не отметился результативными действиями. Кокорин провёл на поле 62 минуты, а его серия без голов в чемпионате Кипра теперь составляет три игры. По всей видимости, россиянин ещё не набрал оптимальную форму. «Арис» потерпел первое поражение в турнире и сразу упал на четвёртую строчку в таблице. Следующий матч команда Алексея Шпилевского проведёт 8 октября с «Анортосисом».

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Бывший футболист «Зенита» снова не попал в основу ПАОКа — это произошло во втором матче подряд. На этот раз он вышел на поле на 62-й минуте и за отведённое время не отметился результативными действиями. В этом сезоне Магомед пока ещё не забивал и не оформлял голевые передачи. Его команда дважды вела в счёте в игре с «Панатинаикосом», но всё-таки упустила победу — 2:2. Сейчас ПАОК занимает второе место в таблице, а отставание от лидирующего «Олимпиакоса» составляет пять очков.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

23-летнего футболиста можно поздравить с первым результативным действием в этом сезоне. Шапи отыграл чуть меньше часа — его заменили на 57-й минуте. В первом тайме россиянин отдал голевую передачу на форварда Лорена Морона. Впрочем, «Арис» не удержал победу в матче с «Кифисией» (1:1), но пропустил, когда Шапи уже не было на поле. Сейчас команда Сулейманова располагается на восьмой строчке в таблице. Ближайший матч в греческом чемпионате она проведёт 21 октября, а её соперником будет «Пансерраикос».

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

Вратарь в седьмой раз в сезоне отыграл «на ноль» в матче чемпионата Норвегии. Его команда обыграла на своём поле «Стрёмсгодсет» (2:0) и вернулась на первое место в таблице. Правда, отрыв от «Викинга» пока составляет всего лишь одно очко, так что вся борьба ещё впереди. К слову, в нынешнем сезоне Хайкин провёл все 23 матча в чемпионате Норвегии и пропустил 29 мячей. У «Будё-Глимт» не самая надёжная оборона в лиге — по этому показателю команда занимает четвёртое место. До этого тура она пропускала в восьми матчах подряд.

Егор Пруцев («Целе», Словения)

Пруцев играет в Словении в аренде, а права на полузащитника принадлежат «Црвене Звезде». В субботу «Целе» обыграл на выезде «Муру» (2:0), и Егор помог команде набрать эти три очка. В первом тайме заработал жёлтую карточку, а во второй половине забил первый мяч в сезоне. Россиянин укрепил преимущество гостей и установил окончательный счёт на 67-й минуте. Это не первое результативное действие Егора в сезоне — ранее он отдал две голевые передачи во встрече с «Олимпией» (4:2), которая состоялась в конце августа.

Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан)

Бывший вратарь «Зенита» впервые в сезоне отыграл «на ноль» в чемпионате Азербайджана. До этого у Андрея был «сухарь» в еврокубковой игре с «Мольде» (2:0), а на днях его команда разгромила «Сумгаит» (5:0). Лунёв в третий раз подряд вышел в стартовом составе «Карабаха» и пропустил в общей сложности один мяч. Отличный показатель! «Карабах» после восьми туров занимает первое место в таблице, однако «Зиря» уступает ему только по дополнительным показателям.

Как сыграли другие

Зелимхан Бакаев пока выходит на поле только со скамейки. На этот раз тренерский штаб «Аль-Вахды» доверил ему 15 минут в игре с «Шабабом» (1:3). За два матча в новой команде Бакаев отыграл в общей сложности 40 минут.

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, у которого есть российский паспорт, принял участие в матче с «Норшелланном» (0:0). Он вышел на замену на 61-й минуте, а в добавленное время даже забил. Однако судьи отменили гол после просмотра повтора.

Николай Обольский отыграл 84 минуты за «Ибицу». Его команда разгромила «Линарес» (4:1), но россиянин ушёл с поля без голов. В этом сезоне он провёл пять матчей и пока ни разу не забил.

Евгений Башкиров отыграл все 90 минут в матче чемпионата Финляндии с «Интером». Встреча завершилась со счётом 1:1, россиянин ушёл с поля без результативных действий. В нынешнем сезоне Башкиров забил три мяча.

Полузащитник боснийского клуба «Слога Добой» Павел Баранов вышел на поле в матче с ГОШК на 58-й минуте. К тому моменту его команда «горела» 0:2, но в итоге оформила камбэк и победила со счётом 3:2. Россиянин результативными действиями не отметился.

Вратарь «Хонки» Максим Рудаков остановился в шаге от победы в Кубке Финляндии. В финале турнира его команда уступила «Ильвесу» (1:2), хотя и открыла счёт на первых минутах. Рудаков вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл весь матч.

Нападающий Станислав Крапухин представляет клуб «Рад» из Белграда, который выступает во втором по силе дивизионе сербского футбола. В выходные команда одолела «Вршац» (1:0), но Карпухин снова не забил, хотя провёл на поле 88 минут. В этом сезоне у него пока один гол в шести матчах.

Обладатель российского паспорта Максимилиан Проничев провёл 62 минуты в игре с «Карл Цейсс» (1:1). 25-летний футболист представляет «Рот-Вайсс», который играет в четвёртом немецком дивизионе.

Роман Нойштедтер вывел «Вестерло» с капитанской повязкой на матч с «Генком». Но игра сложилась для россиянина неудачно. Он отбегал всего 58 минут, а его команда к тому моменту проигрывала со счётом 1:3. Любопытно, что после ухода Романа «Вестерло» забил два мяча и ушёл от поражения.

Нападающий Станислав Ильюченко вошёл в наш список бонусом. Он играет не в Европе, а в Южной Корее. В выходные его «Сеул» поделил очки с «Сувоном» (1:1), а россиянин не забил (отыграл 90 минут). В этом сезоне Станислав провёл 20 матчей и отличился пять раз.

Россияне, которые не сыграли в прошедшие выходные

Александр Головин пропустил встречу Лиги 1 с «Марселем» из-за перебора жёлтых карточек. Команда россиянина дважды уступала в счёте, но в итоге одержала победу — 3:2. Сейчас монегаски делят первенство в таблице с «Брестом».

Арсен Захарян снова не попал в заявку «Реала Сосьедад» и на этот раз пропустил встречу с «Атлетиком». Баскское дерби принесло победу клубу из Сан-Себастьяна — 3:0. Захарян пропустил третий матч подряд, ранее он перенёс заражение коронавирусом. Впрочем, Арсен попал в заявку на игру Лиги чемпионов, так что мы вправе ожидать его появления в следующем туре Ла Лиги.

Алексей Миранчук просидел всю игру с «Ювентусом» (0:0) в запасе. В этом сезоне тренер Джан Пьеро Гасперини выпустил россиянина только в двух матчах Серии А. Миранчук отбегал в общей сложности 28 минут.

«Венеция» обыграла на выезде «Модену» (3:1) и закрепилась в тройке лучших команд второго итальянского дивизиона. Денис Черышев просидел весь матч в запасе.

Юрий Лодыгин снова остался в запасе, на этот раз на матч с ПАОКом (2:2). В этом сезоне российский вратарь «Панатинаикоса» появился на поле только один раз.

Защитник Александр Филин стабильно сидит в запасе «Эйпена». Он до сих пор не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне. Сначала Филин дважды не попал в заявку, а потом семь раз подряд сидел на скамейке.