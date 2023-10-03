БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ» в перенесенном матче чемпионата Беларуси

В перенесенном поединке 17-го тура на поле борисовского городского стадиона минчане выиграли с минимальным перевесом в счете — 1:0. Единственный мяч забил Максим Омельянчук, отличившийся на 17-й минуте встречи. В оставшееся время подопечные Кирилла Альшевского приложили немало усилий, чтобы уйти от поражения, но все их атаки оказались безрезультатными.