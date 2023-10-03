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3 октября, источник: БЕЛТА

БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ» в перенесенном матче чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного «Энергетика-БГУ» обыграли борисовский БАТЭ, прервав затяжную серию без побед в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
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Источник: БЕЛТА

В перенесенном поединке 17-го тура на поле борисовского городского стадиона минчане выиграли с минимальным перевесом в счете — 1:0. Единственный мяч забил Максим Омельянчук, отличившийся на 17-й минуте встречи. В оставшееся время подопечные Кирилла Альшевского приложили немало усилий, чтобы уйти от поражения, но все их атаки оказались безрезультатными.

Для «энергетиков» это лишь третья виктория в нынешнем первенстве, они не выигрывали с 27 мая.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 51 очко (21 матч), «Неман» (Гродно) — 48 (21), «Славия» (Мозырь) — 35 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 35 (21), «Гомель» — 33 (21).

Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.

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