Безработная звезда. Почему один из лучших вратарей мира никому не нужен

Расставание, которого не ждали

Об уходе вратаря из едва ли похожего на себя прежнего «МЮ» стало известно в начале июля. «Красные дьяволы», по-видимому, не сильно были заинтересованы в продлении контракта с обладателем «Золотой перчатки» Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2022/23 (почти в два раза понижали зарплату в размере 23 миллионов евро в год) и сделали ставку на хорошо играющего ногами Андре Онану из «Интера».

Последний, кстати, начал в новой команде отвратительно: в «товарняке» камерунец пропустил с центра поля, а в Лиге чемпионов УЕФА допустил результативную ошибку в проигранной встрече с «Баварией».

Так подошла к концу 12-летняя история-де Хеа в «Манчестер Юнайтед». В 2011 совсем юный испанец приглянулся сэру Алексу Фергюсону и, покинув мадридский «Атлетико», стал достойной заменой великому Эдвину ван дер Сару. За эти годы Давид провел в футболке манкунианцев 545 матчей, став чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, двух Кубков английской лиги и трех Суперкубков Англии. В 2017-м он также поднял над головой трофей Лиги Европы.

Более того, де Хеа покинул «Олд Траффорд» как рекордсмен «МЮ» по количеству сыгранных матчей «на ноль» (190), превзойдя самого Петера Шмейхеля.

Легенды клуба поддержали вратаря

«Не хочу критиковать вратаря, который блистательно играл за “Юнайтед”. У Давида были трудные моменты, и я изначально не считал, что он достаточно хорош. Он был слишком худым, ему не хватало физической силы. Я много его ругал. Но на протяжении 4−5 лет он был очень хорош и выступал на высоком уровне. Де Хеа был лучшим игроком в ужасной команде, поддерживал высокий уровень игры», — так в разговоре Manchester Evening News попрощался с-де Хеа экс-футболист «МЮ» Гарри Невилл.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239463&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Англичанин жестко приложился по «МЮ» за его провальные сезоны («Юнайтед» уже десять лет не становится чемпионом Англии). Досталось клубу и от другой иконы «красных дьяволов» Рио Фердинанда, которому не понравилось то, как манкунианцы попрощались со своим многолетним «номером один»:

«Никто не имеет права покидать клуб на своих условиях, но не хотите ли вы, чтобы ваши футболисты — особенно те, кто играл долго и хорошо — уходили на хорошей ноте? Вижу, что все больше игроков уходят с неприятным осадком. Это неправильно. Вы обязаны сделать так, чтобы игрок, который проработал в клубе так долго, покинул его достойно. Давид, наверное, сидит и думает: “Никогда не думал, что так покину клуб”. Раньше это была любовь — теперь, возможно, бизнес. Это разочаровывает… Надеюсь, все наладится». (Daily Mail).

Источник: Соцсети

Неужели все закончится вот так?

А теперь самое поразительное… Де Хеа пока остается на обочине. За два с половиной месяца голкипер так и не нашел новое место работы, хотя варианты были. Сначала назывался «Реал». «Сливочные» искали замену травмированному Тибо Куртуа, но ставку сделали на Кепу Аррисабалагу. Сообщалось, что против приезда-де Хеа высказался главный тренер мадридцев Карло Анчелотти. Дальше были «Бавария» (вратарь хотел в Мюнхен, но там его не ждал наставник Томас Тухель) и «Интер» (сам Давид отказался стать игроком миланцев).

Также мелькали в СМИ «Валенсия» и «Бетис»… Казалось бы, не получается с Европой — добро пожаловать на Восток! Но голкипер не очаровался деньгами Саудовской Аравии и на приглашение «Аль-Насра» не ответил. Возможно, дело в жене спортсмена: певица Эдурне Гарсия Альмагро не хочет настолько кардинально менять свою жизнь, чтобы провести несколько лет в арабской стране.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239464&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас испанец остается самым дорогим свободным агентом: по оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в €13 млн. Цена адекватная, ее потянут даже клубы из середины таблицы топ-5 европейских лиг. Вопрос остается в запросах самого Давида, который не перестает поддерживать физическую форму, и понимании того, чего он хочет от своего будущего в футболе.

Не удивляйтесь, если инсайд The Guardian окажется правдой и-де Хеа завершит карьеру в 32 года, так и не став основным вратарем в крупном клубе после отъезда из Англии.