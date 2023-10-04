По пути Алипа и Оразова? Кто из воспитанников «Кайрата» может уехать в зарубежные лиги

Источник: ФК "Кайрат"

Примеры Нуралы Алипа, Рамазана Оразова и Яна Вороговского определенно вдохновляют кайратовскую молодежь. Да, трансфер в любой европейский чемпионат из Казахстана это очень непростой процесс, но уже сейчас мы знаем, что как минимум предметный интерес к молодым игрокам «Кайрата» существует и может преобразоваться в предложения.

Начнем с Данила Устименко. В его игре есть нестабильность, но по вратарским меркам он остается молодым и при этом многие специалисты признают — Данил большой талант и такой совокупности качеств как у него, нет ни у одного вратаря в Казахстане. Известно, что летом по Устименко велись реальные переговоры с турецким клубом «Истанбулспор», однако трансфер не состоялся, хотя этот клуб продолжает наблюдать за Данилом. Возможно, Устименко еще стоит сыграть сезон-два в Казахстане, ведь пока он не закрепился даже в обойме сборной, но в «Кайрате» открыты к переговорам по своему первому номеру и если будет предложение зимой, его будут готовы рассмотреть.

Успешный пример интеграции Нуралы Алипа в «Зените» и тесное сотрудничество «Кайрата» с российским топ-клубом может привести еще к нескольким трансферам из Алматы в Санкт-Петербург. Так, «Зенит» обратил внимание как минимум на двух игроков. Центрбек второй команды «Кайрата» Султан Аскаров очень понравился скаутам российского клуба, но пока его рассматривают только для молодежки «Зенита». Примечательно, что руководство «Кайрата» подтверждало, что «Зениту» действительно интересен Аскаров.

Еще один потенциальный новичок «Зенита» — защитник молодежной сборной Казахстана Лев Кургин. По сведениям Айдына Кожахмета, игра левого фулбека приглянулась Андрею Аршавину и при дальнейшем прогрессе Кургина он может рекомендовать клубу подписать игрока.