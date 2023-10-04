Кто заберет четвертую путевку в еврокубки: «Кызыл-Жар», «Тобол» или «Кайрат»?

На данный момент на четвертой позиции находится «Кайрат» с 40 набранными очками, позади алматинцев всего на один балл отстает «Кызыл-Жар». Но еще есть «Тобол», завязший в середине турнирной таблицы КПЛ и вышедший в финал Кубка Казахстана, где им предстоит сыграть с «Ордабасы». «Кайрат».
В последних двух турах команде Кирилла Кекера предстоит сыграть с уже вылетевшим «Аксу» и практически немотивированным «Атырау». Алматинцы способны набрать максимальные шесть очков и обеспечить себе четвертое место.
Возвращение еврокубков для «желто-черных» имеет важное значение. «Кайрат» таким образом может доказать, что даже при сильно сокращенном финансировании, будучи самой молодой командой лиги и доверяя большому количеству воспитанников, можно решать определенные задачи.
Еврокубки отличная мотивация и проверка для новой кайратовской плеяды игроков. «Кызыл-Жар» Петропавловцы уже сыграли в прошлом году в квалификации Лиги конференций и с тех пор амбиции скромного клуба остались именно на этой планке. «Кызыл-Жар» хочет полноценным образом представить городу еврокубки, поскольку в 2022-м они играли домашние матчи в Астане. Сейчас в Петропавловске ведется работа по улучшению инфраструктуры и есть надежда, что к лету 2024 стадион клуба будет значительно обновлен и придет в соответствии хотя бы требованиям для матчей квалификации ЛК.
У «Кызыл-Жара» тоже относительно приемлемый календарь на финише — выезд к «Мактааралу» и домашний матч с «Кайсаром». Но петропавловцы наиболее зависимы от конкурентов, они должны ждать осечки «Тобола» в финале Кубка и потерь «Кайрата» в КПЛ.
Потенциальные шансы на успех «Кызыл-Жара» в еврокубках на фоне «Кайрата» и «Тобола» все-таки менее весомы, но есть фактор Али Алиева. Если казахстанский специалист останется в Петропавловске, то он способен сотворить сенсацию, как это было в 2022-м году в играх с хорватским «Осиеком». В этом сезоне Алиев доказал, что он самый прогрессирующий тренер во всей лиге и кроме результата, его команда показывала содержательный, вдумчивый и тактически выстроенный футбол. «Тобол» По сути, костанайцы зависят только от себя. Побеждай «Ордабасы», и путевка в Лигу конференций в кармане. И этот сценарий представляется очень вероятным. Ведь, шымкентцы к тому времени уже должны будут отпраздновать историческое чемпионство и Кубок будет для них приятным, но не сверхважным бонусом. А вот «Тоболу» необходимо поддерживать уровень прежних лет, особенно после громких заявлений со стороны руководства. Уже сейчас возникает множество слухов о большой перестройке состава и смене тренерского штаба «Тобола». По различным инсайдам костанайцы готовы пошуметь на трансферном рынке и пригласить тренера с опытом работы в АПЛ. И конечно, подобные масштабные действия должны иметь не только внутреннюю цель, но и международную.