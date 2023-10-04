Кто заберет четвертую путевку в еврокубки: «Кызыл-Жар», «Тобол» или «Кайрат»?

Источник: ФК "Кайрат"

На данный момент на четвертой позиции находится «Кайрат» с 40 набранными очками, позади алматинцев всего на один балл отстает «Кызыл-Жар». Но еще есть «Тобол», завязший в середине турнирной таблицы КПЛ и вышедший в финал Кубка Казахстана, где им предстоит сыграть с «Ордабасы». «Кайрат».

В последних двух турах команде Кирилла Кекера предстоит сыграть с уже вылетевшим «Аксу» и практически немотивированным «Атырау». Алматинцы способны набрать максимальные шесть очков и обеспечить себе четвертое место.

Возвращение еврокубков для «желто-черных» имеет важное значение. «Кайрат» таким образом может доказать, что даже при сильно сокращенном финансировании, будучи самой молодой командой лиги и доверяя большому количеству воспитанников, можно решать определенные задачи.

Еврокубки отличная мотивация и проверка для новой кайратовской плеяды игроков. «Кызыл-Жар» Петропавловцы уже сыграли в прошлом году в квалификации Лиги конференций и с тех пор амбиции скромного клуба остались именно на этой планке. «Кызыл-Жар» хочет полноценным образом представить городу еврокубки, поскольку в 2022-м они играли домашние матчи в Астане. Сейчас в Петропавловске ведется работа по улучшению инфраструктуры и есть надежда, что к лету 2024 стадион клуба будет значительно обновлен и придет в соответствии хотя бы требованиям для матчей квалификации ЛК.

У «Кызыл-Жара» тоже относительно приемлемый календарь на финише — выезд к «Мактааралу» и домашний матч с «Кайсаром». Но петропавловцы наиболее зависимы от конкурентов, они должны ждать осечки «Тобола» в финале Кубка и потерь «Кайрата» в КПЛ.