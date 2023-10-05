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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самые убыточные трансферы в истории АПЛ. Погба в «МЮ», Торрес в «Челси» и другие финансовые провалы

Считаем деньги, спущенные в трубу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Летом «Арсенал» расстался с Николя Пепе. В 2019 году ивуариец перешел в лондонский клуб из французского «Лилля» за рекордные для «канониров» 80 миллионов евро. За несколько сезонов в английской столице вингер отметился примерно ничем и спустя четыре блеклых года отправился в турецкий «Трабзонспор» свободным агентом.

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Эту сделку можно назвать одной из самых провальных в истории АПЛ: клуб не просто не отбил стоимость приобретения, но потерял огромные деньги, учитывая немалую зарплату футболиста. Английские клубы в целом не отличаются финансовой грамотностью, поэтому у «канониров» есть несколько серьезных конкурентов на звание худшей покупки.

Ниже — еще восемь футболистов, на приглашении которых клубы нынешнего розыгрыша чемпионата Англии потеряли больше всего денег. Учитываются только игроки, покинувшие команду на постоянной основе, — аренды не в счет. Цифры приведены на основе данных Transfermarkt.

Источник: AP 2023

Эльяким Мангала, «Манчестер Сити»

Подписан за 45 миллионов евро («Порту», июль 2014-го), ушел бесплатно («Валенсия», июль 2019-го).

Потери: 45 миллионов евро

Главный английский «мешок» последних 10−15 лет оказался всего лишь на восьмом месте. Чемпион АПЛ в составе «Сити» в сезоне-2017/18, Мангала пробыл на «Этихаде» четыре года. Внушительную часть срока действия контракта с «горожанами» Эльяким провел в арендах в «Эвертоне» и «Валенсии» — в испанскую команду он в итоге перешел на постоянку свободным агентом.

Через полтора года после перехода защитника из «Порту» в «Манчестер Сити» появилась информация о том, что француз достался «горожанам» за большую сумму — в районе 48 миллионов евро. Якобы стоимость могла возрасти из-за сложной схемы владения футболистом до переезда в Англию. Если слухи верны, Мангала на момент перехода был самым дорогим игроком обороны в истории дивизиона.

Источник: AP 2023

Рауль Хименес, «Вулверхэмптон»

Подписан за 38 миллионов евро («Бенфика», июль 2019-го), ушел за 6,4 миллиона евро («Фулхэм», июль 2023-го).

Потери: 31,4 миллиона евро

Тот случай, когда покупку никак не назовешь провальной, несмотря на финансовые потери. После успешного года аренды, в течение которого Хименес забил 13 голов в АПЛ, летом 2019-го «Вулвз» активировали опцию выкупа и приобрели мексиканца у «Бенфики». В первый же год после полноценного перехода Рауль превзошел прошлый результат и оформил 17 голов в высшем английском дивизионе.

Из-за тяжелейшей травмы головы, полученной в ноябре 2020-го, Хименес пропустил почти весь сезон-2020/21. После девяти месяцев восстановления он вернулся к игре в футбол, но повреждение давало о себе знать — игрок так и не набрал лучшую форму. После пяти лет в составе «волков» Рауль перешел в «Фулхэм», но остался любимчиком фанатов на «Молинью».

Источник: AP 2023

Давинсон Санчес, «Тоттенхэм»

Подписан за 42 миллиона евро («Аякс», август 2017-го), ушел за 9,5 миллиона евро («Галатасарай», сентябрь 2023-го).

Потери: 32,5 миллиона евро

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви — самый сложный переговорщик среди боссов команд АПЛ и последний человек, который согласится потерять деньги на футболисте, но в случае с колумбийцем Давинсоном Санчесом так и получилось. «Шпоры» подписали перспективного центрбека для конкуренции основной паре бельгийцев Вертонген — Алдервейрелд, но игрок так и не закрепился в основном составе.

По ходу летнего трансферного окна стало понятно, что Санчес не задержится в Северном Лондоне. На игрока претендовал московский «Спартак», но переход не состоялся — отказал сам спортсмен. «Главной причиной стала социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына», — объяснил «СЭ» агент Давинсона. Теперь защитник представляет турецкий «Галатасарай».

Источник: AP 2023

Фелипе Андерсон, «Вест Хэм»

Подписан за 38 миллионов евро («Лацио», июль 2018-го), ушел за 3 миллиона евро («Лацио», июль 2021-го).

Потери: 35 миллионов евро

«Молотобойцы» обновили свой трансферный рекорд ради бразильского полузащитника «Лацио» Фелипе Андерсона в 2018 году. Футболист продолжил славную традицию многих креативных футболистов, прошедших через «Вест Хэм» за последние годы, чьи карьеры в Лондоне развивались по единому сценарию: яркий старт и стремительное угасание (Димитри Пайет одобряет).

Неясно, что становится причиной резкого и непредсказуемого спада, но Андерсон стал очередным креативщиком, одномоментно растерявшим всю игровую магию. Спустя пару блеклых сезонов и год аренды в «Порту», за который он сыграл всего пять матчей чемпионата, Фелипе вернулся в «Лацио» за сумму около 3 миллионов евро.

Источник: AP 2023

Фернандо Торрес, «Челси»

Подписан за 58,5 миллиона евро («Ливерпуль», январь 2011-го), ушел за 1 миллион евро («Милан», январь 2015-го).

Потери: 57,5 миллиона евро

«Челси» побил британский трансферный рекорд, заплатив «Ливерпулю» огромные по тем временам деньги за Фернандо Торреса в середине сезона-2010/11. Страйкер стал самым дорогим испанским игроком в истории. Фанаты мерсисайдцев восприняли уход Эль Ниньо близко к сердцу и принялись сжигать футболки с фамилией футболиста, но вряд ли горевали слишком долго.

Красные на полученные за испанца деньги купили Луиса Суареса, а Торрес, постепенно начинавший сдавать еще на «Энфилде», так и не приблизился к лучшей ливерпульской форме в составе синих. За четыре года в лондонской команде Фернандо забил всего 45 голов во всех соревнованиях, но, возможно, тот самый мяч в ответке с «Барсой» стоил каждого заплаченного за него пенни.

Источник: AP 2023

Наби Кейта, «Ливерпуль»

Подписан за 60 миллионов евро («РБ Лейпциг», август 2017-го), ушел бесплатно («Вердер Бремен», июнь 2023-го).

Потери: 60 миллионов евро

После яркого периода в составе «Лейпцига» Кейта перешел в «Ливерпуль», чтобы стать идеальным дополнением к универсальной полузащите Юргена Клоппа. Мерсисайдцы долго вели игрока и даже договорились о трансфере за полгода до фактического перехода, но на «Энфилде» гвинеец запомнился только регулярным отсутствием.

За пять лет в составе красных креативный хавбек чаще смотрел футбол из лазарета или со скамейки запасных, чем выходил на поле. Перед каждым сезоном на Кейта возлагались большие надежды, но Наби так и не оправдал ожиданий — в составе «Ливерпуля» он провел в премьер-лиге всего 49 матчей. В «Вердере» полузащитник сразу же сломался.

Источник: AP 2023

Николя Пепе, «Арсенал»

Подписан за 80 миллионов евро («Лилль», август 2019-го), ушел свободным агентом («Трабзонспор», сентябрь 2023-го).

Потери: 80 миллионов евро

За три сезона и 80 матчей в АПЛ за «Арсенал» Пепе забил всего 16 голов и отдал семь результативных передач. 10 мячей ивуарийца пришлись на вторую кампанию футболиста в северолондонском клубе, а четыре из них — на два заключительных матча чемпионата, в которых «канониры» боролись разве что за превосходство над «Тоттенхэмом».

Перенести мощную форму в новый сезон Пепе не сумел: в 20 матчах чемпионата он забил всего один мяч и закономерно был сплавлен в аренду «Ницце». В знакомом французском чемпионате Николя немного ожил и даже забил шесть мячей — «канониры» воспользовались возможностью разгрузить зарплатную ведомость и отбить хотя бы часть потраченных средств. В сентябре 2023 года «Арсенал» продал игрока в Турцию.

Источник: Reuters

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»

Подписан за 105 миллионов евро («Ювентус», август 2016-го), ушел бесплатно («Ювентус», июль 2022-го).

Потери: 105 миллионов евро

В 19-летнем возрасте Поль Погба оказался на пороге первой команды «Манчестер Юнайтед», но решил, что в родном клубе его недостаточно ценят, и отказался продлевать истекающий контракт. А дальше «Ювентус» провернул одну из самых красивых афер в истории футбола — за четыре года в Турине француз прокачался в лучшего полузащитника серии А и вернулся в «МЮ» за сумасшедший прайс.

В тот момент переход установил мировой рекорд — в 2016 году «красные дьяволы» заплатили за своего же воспитанника более 100 миллионов евро, перебив суммы трансферов Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в «Реал». Но за шесть лет на контракте в Манчестере француз демонстрировал проблески таланта только во время поездок в национальную команду, а прошлым летом снова оказался в «Юве» — и снова бесплатно. А сейчас и вовсе непонятно, продолжит ли карьеру на профессиональном уровне после допингового скандала.

Источник: Спорт-Экспресс
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