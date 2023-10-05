«Будь честной!» Бекхэм повздорил с женой во время съемок сериала для Netflix
Американская компания Netflix выпустила документальный мини-сериал о Дэвиде Бекхэме.
Американская компания Netflix выпустила документальный мини-сериал о Дэвиде Бекхэме.
В сериале рассказывается о многих биографических моментах из футбольной и повседневной жизни легендарного британского спортсмена. При этом самым обсуждаемым и резонансным фрагментом в сериале стал разговор Дэавида Бекхэма с женой.
Так, Виктория Бекхэм рассказывала, что она родом из обычной рабочей семьи. Дэвид, находившийся за дверью, услышал это и вмешался в процесс съёмки. Экс-футболист призвал свою супругу быть честной и рассказать, на каком роскошном автомобиле её возил отец в школу.
Виктория: Они много работали. Моя семья из рабочего класса.
Дэвид: Будь честной!
В: Я честна!
Д: На какой машине отец возил тебя в школу?
В: Ну, мой отец был…
Д: Нет, один ответ! Что у него была за машина?
В: Окей! В 80-е у моего отца был Rolls-Royce.
Д: Спасибо! (Уходит).