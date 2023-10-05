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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Будь честной!» Бекхэм повздорил с женой во время съемок сериала для Netflix

Американская компания Netflix выпустила документальный мини-сериал о Дэвиде Бекхэме.

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Источник: AP 2023

В сериале рассказывается о многих биографических моментах из футбольной и повседневной жизни легендарного британского спортсмена. При этом самым обсуждаемым и резонансным фрагментом в сериале стал разговор Дэавида Бекхэма с женой.

Так, Виктория Бекхэм рассказывала, что она родом из обычной рабочей семьи. Дэвид, находившийся за дверью, услышал это и вмешался в процесс съёмки. Экс-футболист призвал свою супругу быть честной и рассказать, на каком роскошном автомобиле её возил отец в школу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Виктория: Они много работали. Моя семья из рабочего класса.

Дэвид: Будь честной!

В: Я честна!

Д: На какой машине отец возил тебя в школу?

В: Ну, мой отец был…

Д: Нет, один ответ! Что у него была за машина?

В: Окей! В 80-е у моего отца был Rolls-Royce.

Д: Спасибо! (Уходит).

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