В «Гавре» оценили игру Кузяева

«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них. Далер очень быстро учит французский язык. Он уже почти все понимает и говорит все лучше и лучше», — сказал Бодмер Sport24.