Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Астана
Виктория Пл
12
Футбол. Еврокубки
19:45
Фрайбург
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
19:45
Бачка-Топола
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
19:45
Марсель
Брайтон
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК
Аякс
Футбол. Еврокубки
19:45
Бетис
Спарта П
Футбол. Еврокубки
19:45
Арис Л
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:45
Спортинг
Аталанта
Футбол. Еврокубки
19:45
Ракув
Штурм
Футбол. Еврокубки
19:45
Олимпия Л
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:45
Клаксвик
Лилль
Футбол. Еврокубки
19:45
Брейдаблик
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
19:45
Гент
Маккаби
Футбол. Еврокубки
19:45
Балкани
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:45
Буде-Глимт
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:45
Бешикташ
Лугано
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Юнион
Футбол. Еврокубки
22:00
Тулуза
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Ренн
Футбол. Еврокубки
22:00
Маккаби Хайфа
Панатинаикос
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Хеккен
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
АЗ
Легия
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Зриньски
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Чукарички
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
22:00
Абердин
ХИК
Футбол. Еврокубки
22:00
Норшелланн
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Спартак Тр
Фенербахче
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
1.10
Ренн
Нант
31
1.10
Лорьян
Монпелье
03
1.10
Гавр
Лилль
02
1.10
Ницца
Брест
00
1.10
Тулуза
Метц
30
1.10
Реймс
Лион
20
30.09
Монако
Марсель
32
30.09
Клермон Фут
ПСЖ
00
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Гавре» оценили игру Кузяева

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Спортивный директор французского футбольного клуба «Гавр» Матье Бодмер оценил выступление российского полузащитника Далера Кузяева после перехода в команду.

ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: http://www.hac-foot.com/

Кузяев перешел во французский клуб в июле, подписав двухлетний контракт.

«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них. Далер очень быстро учит французский язык. Он уже почти все понимает и говорит все лучше и лучше», — сказал Бодмер Sport24.

Кузяев принял участие в семи матчах, в которых забил два гола. «Гавр» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, заработав девять очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Плачешь на груди Путина, а потом Родину предаешь': мощное интервью Вяльбе
'В больнице можно сдохнуть': полицейский разбился в ДТП и стал чемпионом
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь