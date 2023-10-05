Осимхен отказался исполнять пенальти за «Наполи» после конфликта с клубом
Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен самоустранился от исполнения пенальти за клуб.
Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен самоустранился от исполнения пенальти за клуб.
Такое решение нападающий принял после конфликта, возникшего из-за публикации пресс-службой «партенопеи» в социальных сетях ролика, высмеивающего промах игрока в матче с «Болоньей» в конце сентября. Об этом сообщает La Repubblica.
Видео вызвало бурю негодования как у Осимхена, так и у его сторонников, что в конечном итоге привело к увольнению одного из сотрудников «Наполи», отвечавшего за популяризацию клуба в социальных сетях. Футболист и его агент намеревались судиться с клубом, но позже отказались от этой идеи.
Вместе с тем Осимхен решил больше не пробивать пенальти. После инцидента «Наполи» сыграл три матча и в каждом из них получил право на одиннадцатиметровый удар, но нигериец ни разу не подошёл к точке. Пётр Зелиньски взял на себя ответственность в матче Серии А с «Удинезе» (4:1), а также в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:3), а Маттео Политано реализовал свою попытку в компенсированное время игры с «Лечче» (4:0).
По информации итальянских СМИ, Осимхен осознанно решил отказаться от исполнения пенальти, демонстрируя свою обиду на клуб.
Добавим, что футболист забил два из трёх пенальти в чемпионском сезоне-2022/2023 Серии А и реализовал одну из двух своих попыток в начале сезона-2023/2024.