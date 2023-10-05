Осимхен отказался исполнять пенальти за «Наполи» после конфликта с клубом

Такое решение нападающий принял после конфликта, возникшего из-за публикации пресс-службой «партенопеи» в социальных сетях ролика, высмеивающего промах игрока в матче с «Болоньей» в конце сентября. Об этом сообщает La Repubblica.

Видео вызвало бурю негодования как у Осимхена, так и у его сторонников, что в конечном итоге привело к увольнению одного из сотрудников «Наполи», отвечавшего за популяризацию клуба в социальных сетях. Футболист и его агент намеревались судиться с клубом, но позже отказались от этой идеи.

Вместе с тем Осимхен решил больше не пробивать пенальти. После инцидента «Наполи» сыграл три матча и в каждом из них получил право на одиннадцатиметровый удар, но нигериец ни разу не подошёл к точке. Пётр Зелиньски взял на себя ответственность в матче Серии А с «Удинезе» (4:1), а также в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:3), а Маттео Политано реализовал свою попытку в компенсированное время игры с «Лечче» (4:0).

По информации итальянских СМИ, Осимхен осознанно решил отказаться от исполнения пенальти, демонстрируя свою обиду на клуб.