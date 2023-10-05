Удаление Жоты в игре с «Тоттенхэмом» признали ошибочным, пишут СМИ

Встреча прошла в субботу в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Жота получил две желтые карточки после того, как в течение минуты дважды сфолил на защитнике «шпор» Дестини Удоджи.

По информации ESPN, судейская комиссия пришла к выводу, что второе нарушение Жоты не заслуживало желтой карточки. В отчете говорится, что «большинство посчитало решение неправильным, так как оно не соответствовало порогу для получения желтой карточки». Трое из пяти экспертов проголосовали против предупреждения.

Удаление Жоты было не единственным скандальным эпизодом матча. На 34-й минуте игрок «Ливерпуля» Луис Диас поразил ворота хозяев, но мяч был отменен из-за офсайда. После матча Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) признала, что гол был отменен ошибочно и бригада, которая отвечала за систему видеоассистента рефери (VAR), должна была вмешаться в эпизод и исправить ошибку арбитров в поле, но этого не сделала, так как сочла, что главный судья засчитал взятие ворот. Позднее PGMOL отстранила арбитров Даррена Ингланда и Дэна Кука от работы в восьмом туре АПЛ и пообещала разработать новый протокол связи VAR.