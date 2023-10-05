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21:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Удаление Жоты в игре с «Тоттенхэмом» признали ошибочным, пишут СМИ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Независимая комиссия Английской премьер-лиги, рассматривающая судейские решения, постановила, что футболист Диогу Жота не должен был быть удален с поля во время матча седьмого тура чемпионата страны против лондонского «Тоттенхэма», сообщает ESPN.

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Источник: Пресс-служба АПЛ

Встреча прошла в субботу в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Жота получил две желтые карточки после того, как в течение минуты дважды сфолил на защитнике «шпор» Дестини Удоджи.

По информации ESPN, судейская комиссия пришла к выводу, что второе нарушение Жоты не заслуживало желтой карточки. В отчете говорится, что «большинство посчитало решение неправильным, так как оно не соответствовало порогу для получения желтой карточки». Трое из пяти экспертов проголосовали против предупреждения.

Удаление Жоты было не единственным скандальным эпизодом матча. На 34-й минуте игрок «Ливерпуля» Луис Диас поразил ворота хозяев, но мяч был отменен из-за офсайда. После матча Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) признала, что гол был отменен ошибочно и бригада, которая отвечала за систему видеоассистента рефери (VAR), должна была вмешаться в эпизод и исправить ошибку арбитров в поле, но этого не сделала, так как сочла, что главный судья засчитал взятие ворот. Позднее PGMOL отстранила арбитров Даррена Ингланда и Дэна Кука от работы в восьмом туре АПЛ и пообещала разработать новый протокол связи VAR.

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