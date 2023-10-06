«Аль-Наср» упустил победу в добавленное время, Роналду не забил в чемпионате Саудовской Аравии впервые с августа

Встреча, прошедшая в пятницу в Эр-Рияде, завершилась со счетом 2:2.

На 3-й минуте счет открыл Отавио, а предголевую передачу пяткой выполнил Криштиану Роналду. На 28-й минуте отличился Андерсон Талиска. Один мяч гости отыграли на 36-й минуте, когда пенальти реализовал Саад Бгуир, а сравнял счет на 92-й минуте дальним ударом Карл Токо Экамби.