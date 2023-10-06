«Аль-Наср» упустил победу в добавленное время, Роналду не забил в чемпионате Саудовской Аравии впервые с августа
В матче 9-го тура саудовской Про-лиги «Аль-Наср» дома сыграл вничью с «Абхой», упустив победу.
В матче 9-го тура саудовской Про-лиги «Аль-Наср» дома сыграл вничью с «Абхой», упустив победу.
Встреча, прошедшая в пятницу в Эр-Рияде, завершилась со счетом 2:2.
На 3-й минуте счет открыл Отавио, а предголевую передачу пяткой выполнил Криштиану Роналду. На 28-й минуте отличился Андерсон Талиска. Один мяч гости отыграли на 36-й минуте, когда пенальти реализовал Саад Бгуир, а сравнял счет на 92-й минуте дальним ударом Карл Токо Экамби.
Таким образом, прервалась победная серия «Аль-Насра», которая с учетом всех турниров насчитывала 10 матчей. У Роналду закончилась голевая серия из шести матчей в чемпионате Саудовской Аравии.