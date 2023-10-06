«Бавария» отказалась подписывать контракт с чемпионом мира
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» не будет заключать контракт с защитником Жеромом Боатенгом, говорится в сообщении на официальном сайте футбольной команды.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» не будет заключать контракт с защитником Жеромом Боатенгом, говорится в сообщении на официальном сайте футбольной команды.
Сообщается, что клуб принял это решение в пятницу и проинформировал об этом Боатенга. В то же время, как выдающемуся бывшему игроку, ему предложили продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе.
«Около двух недель назад все четыре центральных защитника основного состава “Баварии” не смогли принять участие в кубковом матче с “Пройсен Мюнстер” из-за травм. Боатенга, у которого в настоящее время нет клуба, впоследствии пригласили присоединиться к тренировкам в “Баварии”. Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ теперь снова играют без боли, а Маттейс де Лигт также находится на пути к выздоровлению, а это означает, что кадровая ситуация в центре защиты улучшилась. Учитывая все обстоятельства, “Бавария” решила не подписывать Боатенга», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, причиной отказа от сотрудничества с Боатенгом стало судебное разбирательство. Ранее окружной суд Мюнхена признал 35-летнего спортсмена виновным в причинении травм девушке, которая является матерью двух его дочерей, во время отпуска на Карибах в 2018 году. Суд наложил на него штраф в размере 1,2 миллиона евро, который был обжалован.
Боатенг с 2011 по 2021 год выступал за «Баварию», в составе которой стал девятикратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2014 году он помог сборной Германии выиграть чемпионат мира. Последние два сезона футболист провел во французском «Лионе».