«Бавария» отказалась подписывать контракт с чемпионом мира

Сообщается, что клуб принял это решение в пятницу и проинформировал об этом Боатенга. В то же время, как выдающемуся бывшему игроку, ему предложили продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе.

«Около двух недель назад все четыре центральных защитника основного состава “Баварии” не смогли принять участие в кубковом матче с “Пройсен Мюнстер” из-за травм. Боатенга, у которого в настоящее время нет клуба, впоследствии пригласили присоединиться к тренировкам в “Баварии”. Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ теперь снова играют без боли, а Маттейс де Лигт также находится на пути к выздоровлению, а это означает, что кадровая ситуация в центре защиты улучшилась. Учитывая все обстоятельства, “Бавария” решила не подписывать Боатенга», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, причиной отказа от сотрудничества с Боатенгом стало судебное разбирательство. Ранее окружной суд Мюнхена признал 35-летнего спортсмена виновным в причинении травм девушке, которая является матерью двух его дочерей, во время отпуска на Карибах в 2018 году. Суд наложил на него штраф в размере 1,2 миллиона евро, который был обжалован.