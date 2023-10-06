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21:43 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» победили «Славию» в чемпионате Беларуси

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» прервали неудачную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Слуцк
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Источник: БЕЛТА

Играя сегодня на своем поле, подопечные Александра Гуриновича победили мозырскую «Славию» со счетом 1:0. Победный мяч забил 19-летний нападающий Илья Дубинец, отличившийся на 67-й минуте встречи. До этого «Слуцк» не выигрывал в шести матчах подряд, а мозыряне не проигрывали четыре тура кряду.

Во втором сегодняшнем матче солигорский «Шахтер» победил у себя дома футболистов «Сморгони» с результатом 2:0.

Еще три встречи 24-го тура состоятся 7 октября. Лидер турнира минское «Динамо» сыграет в Борисове со столичным «Энергетиком-БГУ». Идущий вторым «Неман» примет в Гродно бобруйскую «Белшину», а на поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ встретятся с «Ислочью». Программа этого тура завершится 8 октября двумя встречами: «Нафтан» (Новополоцк) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Гомель» — «Динамо» (Брест). Футболисты «Минска» пропускают 24-й тур.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 51 очко (21 матч), «Неман» (Гродно) — 48 (21), «Славия» — 35 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 35 (21), «Гомель» — 33 (21). Список лучших бомбардиров возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.

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