Футболисты «Слуцка» победили «Славию» в чемпионате Беларуси

Играя сегодня на своем поле, подопечные Александра Гуриновича победили мозырскую «Славию» со счетом 1:0. Победный мяч забил 19-летний нападающий Илья Дубинец, отличившийся на 67-й минуте встречи. До этого «Слуцк» не выигрывал в шести матчах подряд, а мозыряне не проигрывали четыре тура кряду.

Во втором сегодняшнем матче солигорский «Шахтер» победил у себя дома футболистов «Сморгони» с результатом 2:0.

Еще три встречи 24-го тура состоятся 7 октября. Лидер турнира минское «Динамо» сыграет в Борисове со столичным «Энергетиком-БГУ». Идущий вторым «Неман» примет в Гродно бобруйскую «Белшину», а на поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ встретятся с «Ислочью». Программа этого тура завершится 8 октября двумя встречами: «Нафтан» (Новополоцк) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Гомель» — «Динамо» (Брест). Футболисты «Минска» пропускают 24-й тур.