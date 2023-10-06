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6 октября, источник: Чемпионат.com

Владельца «Манчестер Сити» подозревают в «связях с Россией», он может лишиться клуба

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур попал под следствие, организованное министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Патрона «горожан» подозревают в связях с Россией, сообщает Goal.com.

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Источник: Reuters

Мансур, владеющий манчестерским клубом с августа 2008 года, по мнению британских правоохранителей, помогал российским магнатам переводить свои средства из Англии в Объединенные Арабские Эмираты после начала специальной военной операции на Украине.

52-летний шейх является вице-президентом Объединённых Арабских Эмиратов, а его собственный капитал оценивается примерно в € 16 млрд. Эта поразительная цифра в некоторой степени объясняет доминирование «Манчестер Сити» в Премьер-лиге в последние годы. Тем не менее, если обвинения, выдвинутые правительством Великобритании, будут подтверждены документально, он может лишиться клуба.

По новым правилам Премьер-лиги владельцы и директора клубов могут быть отстранены от своих должностей, если будет установлено, что они были причастны к уголовным преступлениям или к нарушениям прав человека.

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