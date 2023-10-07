«Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ, выиграв у «Лутон Таун» вдесятером

Встреча прошла на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом из Лестера. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0.

В добавленное к первому тайму время полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Несмотря на это, на 52-й минуте защитник лондонцев Микки ван-де Вен забил мяч в ворота «Лутон Таун» с передачи Джеймса Мэддисона. Этот гол остался единственным в завершившейся встрече.