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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ, выиграв у «Лутон Таун» вдесятером

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Лутон Таун» и лондонским «Тоттенхэмом».

Тоттенхэм Хотспур
Лутон ТаунЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом из Лестера. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0.

В добавленное к первому тайму время полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Несмотря на это, на 52-й минуте защитник лондонцев Микки ван-де Вен забил мяч в ворота «Лутон Таун» с передачи Джеймса Мэддисона. Этот гол остался единственным в завершившейся встрече.

Благодаря этой победе «шпоры» возглавили турнирную таблицу АПЛ, набрав 20 очков в восьми играх. «Лутон Таун» находится на 17-м месте с четырьмя очками.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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