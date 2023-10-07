Голевой дубль Зорина помог минскому «Динамо» разгромить футболистов «Энергетика-БГУ»

Сегодня в Борисове динамовцы разгромили столичный «Энергетик-БГУ» со счетом 4:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Даниил Зорин, по одному мячу забили Артем Быков и Глеб Жердев. После этой виктории у подопечных Вадима Скрипченко стало 54 очка. На 6 баллов меньше у их главного конкурента «Немана», который принимает в Гродно бобруйскую «Белшину». В последнем сегодняшнем матче футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Ислочью» из Минского района.