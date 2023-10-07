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18:45 (мск), источник: БЕЛТА

Голевой дубль Зорина помог минскому «Динамо» разгромить футболистов «Энергетика-БГУ»

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры чемпионата Беларуси футболисты минского «Динамо» одержали шестую победу подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Энергетик-БГУ
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Источник: БЕЛТА

Сегодня в Борисове динамовцы разгромили столичный «Энергетик-БГУ» со счетом 4:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Даниил Зорин, по одному мячу забили Артем Быков и Глеб Жердев. После этой виктории у подопечных Вадима Скрипченко стало 54 очка. На 6 баллов меньше у их главного конкурента «Немана», который принимает в Гродно бобруйскую «Белшину». В последнем сегодняшнем матче футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Ислочью» из Минского района.

Программа этого тура завершится 8 октября двумя встречами: «Нафтан» (Новополоцк) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Гомель» — «Динамо» (Брест). Футболисты «Минска» пропускают 24-й тур.

Энергетик-БГУ
1:4
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
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