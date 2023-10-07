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18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Все матчи 6-го тура чемпионата Израиля перенесены из-за атаки ХАМАС

Матчи 6-го тура чемпионата Израиля перенесены из-за атаки ХАМАС, говорится в сообщении Израильской профессиональной футбольной лиги (IPFL).

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Источник: AP 2023

Все игры, запланированные на ближайшие дни, не состоятся и будут перенесены на другие даты.

Сегодня, 7 октября, движение ХАМАС напало на Израиль. В СМИ пишут, что погибли 40 человек, более 500 ранены, десятки взяты в заложники.

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