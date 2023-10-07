Все матчи 6-го тура чемпионата Израиля перенесены из-за атаки ХАМАС
Матчи 6-го тура чемпионата Израиля перенесены из-за атаки ХАМАС, говорится в сообщении Израильской профессиональной футбольной лиги (IPFL).
Матчи 6-го тура чемпионата Израиля перенесены из-за атаки ХАМАС, говорится в сообщении Израильской профессиональной футбольной лиги (IPFL).
Все игры, запланированные на ближайшие дни, не состоятся и будут перенесены на другие даты.
Сегодня, 7 октября, движение ХАМАС напало на Израиль. В СМИ пишут, что погибли 40 человек, более 500 ранены, десятки взяты в заложники.