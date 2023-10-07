Британский футболист получил открытый перелом ноги в матче АПЛ
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболист «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшем получил тяжелую травму голеностопа в матче восьмого тура чемпионата Англии против лондонского «Фулхэма».
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболист «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшем получил тяжелую травму голеностопа в матче восьмого тура чемпионата Англии против лондонского «Фулхэма».
Встреча проходит в субботу в Лондоне на «Крейвен Коттедж». Инцидент произошел на 30-й минуте. Бэшем в одном из игровых эпизодов неудачно приземлился на левую ногу, в результате чего получил открытый перелом в районе голеностопа. Защитника «клинков» унесли с поля на носилках.
Для оказания помощи встреча была приостановлена, из-за чего к основному времени первого тайма было добавлено 14 минут.
«Крис Бэшем покидает “Крейвен Коттедж” на носилках после длительной остановки в игре. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и будем сообщать новости о его здоровье по мере их поступления», — сообщается в официальном аккаунте «Шеффилд Юнайтед» в соцсети X.