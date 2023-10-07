Британский футболист получил открытый перелом ноги в матче АПЛ

Встреча проходит в субботу в Лондоне на «Крейвен Коттедж». Инцидент произошел на 30-й минуте. Бэшем в одном из игровых эпизодов неудачно приземлился на левую ногу, в результате чего получил открытый перелом в районе голеностопа. Защитника «клинков» унесли с поля на носилках.

Для оказания помощи встреча была приостановлена, из-за чего к основному времени первого тайма было добавлено 14 минут.