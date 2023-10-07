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19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Британский футболист получил открытый перелом ноги в матче АПЛ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболист «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшем получил тяжелую травму голеностопа в матче восьмого тура чемпионата Англии против лондонского «Фулхэма».

Шеффилд Юнайтед
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба "Шеффилда"

Встреча проходит в субботу в Лондоне на «Крейвен Коттедж». Инцидент произошел на 30-й минуте. Бэшем в одном из игровых эпизодов неудачно приземлился на левую ногу, в результате чего получил открытый перелом в районе голеностопа. Защитника «клинков» унесли с поля на носилках.

Для оказания помощи встреча была приостановлена, из-за чего к основному времени первого тайма было добавлено 14 минут.

«Крис Бэшем покидает “Крейвен Коттедж” на носилках после длительной остановки в игре. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и будем сообщать новости о его здоровье по мере их поступления», — сообщается в официальном аккаунте «Шеффилд Юнайтед» в соцсети X.

Фулхэм
3:1
Первый тайм: 0:0
Шеффилд Юнайтед
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