«Челси» впервые с марта одержал три победы подряд, разгромив «Бернли»

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Лондонцы уступали по ходу встречи — на 15-й минуте счет открыл Уилсон Одорбер. Команда Маурисио Почеттино сравняла счет благодаря автоголу Амина Аль-Дахила на 42-й минуте.

На 49-й минуте «Челси» вывел вперед Коул Палмер, реализовавший пенальти. На 65-й минуте преимущество синих удвоил Рахим Стерлинг, а через 10 минут Николас Джексон довел счет до разгромного.

«Челси» впервые с марта одержал три победы подряд во всех турнирах — ранее лондонцы обыграли «Брайтон» (1:0) в Кубке английской лиги и «Фулхэм» (2:0) в АПЛ.

«Челси» (11 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. «Бернли» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.