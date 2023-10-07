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19:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» впервые с марта одержал три победы подряд, разгромив «Бернли»

«Челси» на выезде обыграл «Бернли» в матче 8-го тура АПЛ — 4:1.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Без источника

Лондонцы уступали по ходу встречи — на 15-й минуте счет открыл Уилсон Одорбер. Команда Маурисио Почеттино сравняла счет благодаря автоголу Амина Аль-Дахила на 42-й минуте.

На 49-й минуте «Челси» вывел вперед Коул Палмер, реализовавший пенальти. На 65-й минуте преимущество синих удвоил Рахим Стерлинг, а через 10 минут Николас Джексон довел счет до разгромного.

«Челси» впервые с марта одержал три победы подряд во всех турнирах — ранее лондонцы обыграли «Брайтон» (1:0) в Кубке английской лиги и «Фулхэм» (2:0) в АПЛ.

«Челси» (11 очков) поднялся на десятое место в АПЛ. «Бернли» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Эвертон» дома разгромил «Борнмут». Голами за «ирисок» отметились Джеймс Гарнер, Джек Харрисон и Абдулай Дукуре.

Бернли
1:4
Первый тайм: 1:1
Челси
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