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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
20:07 (мск), источник: Sport24

Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну»

«Реал» на своем поле с крупным счетом обыграл «Осасуну» (4:0) в рамках 9-го тура чемпионата Испании.

Реал
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На 9-й минуте счет открыл полузащитник «Королевского клуба» Джуд Беллингем, на 54-й минуте он же удвоил преимущество хозяев. Еще по голу в ворота гостей забили Винисиус Жуниор (65-я минута) и Хоселу (70), который также мог отметиться дублем, но на 84-й минуте не реализовал пенальти.

«Реал» набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Осасуна» с 10 баллами на счет идет 10-й.

Реал
4:0
Первый тайм: 1:0
Осасуна
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