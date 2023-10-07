Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну»

На 9-й минуте счет открыл полузащитник «Королевского клуба» Джуд Беллингем, на 54-й минуте он же удвоил преимущество хозяев. Еще по голу в ворота гостей забили Винисиус Жуниор (65-я минута) и Хоселу (70), который также мог отметиться дублем, но на 84-й минуте не реализовал пенальти.