Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну»
«Реал» на своем поле с крупным счетом обыграл «Осасуну» (4:0) в рамках 9-го тура чемпионата Испании.
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«Реал» на своем поле с крупным счетом обыграл «Осасуну» (4:0) в рамках 9-го тура чемпионата Испании.
На 9-й минуте счет открыл полузащитник «Королевского клуба» Джуд Беллингем, на 54-й минуте он же удвоил преимущество хозяев. Еще по голу в ворота гостей забили Винисиус Жуниор (65-я минута) и Хоселу (70), который также мог отметиться дублем, но на 84-й минуте не реализовал пенальти.
«Реал» набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Осасуна» с 10 баллами на счет идет 10-й.