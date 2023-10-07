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20:05 (мск), источник: Sport24

Экс-вратарь сборной СССР о ситуации в Израиле: «Это война, жертв будет много. Такого в истории страны еще не было»

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров рассказал о ситуации в Израиле, на территорию которого сегодня вторглись cилы ХАМАС.

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Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

63-летний Уваров работает тренером вратарей в юношеской команде «Маккаби» Тель‑Авив U19.

"Ситуация в стране очень тяжелая. За все время пока я жил в Израиле, никогда такого не было.

Совершенно неизвестно, что будет и как это отразится на футболе. Пришло сообщение от клуба, что у нас уже отменили завтрашнюю тренировку. Сейчас я заграницей и не знаю, смогу ли прилететь обратно.

Есть много пострадавших, погибших и заложников. Это началось в шесть утра. Мои дети там и мы на постоянной связи. Надеюсь, это решится быстро, но жертв будет много. Израиль так просто ничего не отдаст и после выступления премьер-министра стало ясно, что это война. Такого еще в истории страны не было, поэтому я очень обеспокоен.

Сейчас будет собираться армия и на данный момент ситуация очень напряженная. В стране военная обстановка", — сказал Уваров в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

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