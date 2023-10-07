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21:31 (мск), источник: Sport24

Ассист Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Охдуд» и возглавить саудовскую Про-лигу

«Аль-Хиляль» на выезде разгромил «Аль-Охдуд» (3:0) в матче 9-го тура саудовской Про-лиги.

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Источник: alhilal.com

Два гола записал на свой счет Сергей Милинкович-Савич, еще один мяч забил Майкл, которому ассистировал экс-игрок «Зенита» Малком.

Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве. В концовке первой половины встречи при счете 0:1 две желтых карточки получил защитник «Аль-Охдуда» Саид Аль-Рубаи.

«Аль-Хиляль» набрал 23 очка и захватил лидерство в турнирной таблице. «Аль-Охдуд» с 7 баллами в активе идет 14-м.

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