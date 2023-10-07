Ассист Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Охдуд» и возглавить саудовскую Про-лигу

Два гола записал на свой счет Сергей Милинкович-Савич, еще один мяч забил Майкл, которому ассистировал экс-игрок «Зенита» Малком.

Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве. В концовке первой половины встречи при счете 0:1 две желтых карточки получил защитник «Аль-Охдуда» Саид Аль-Рубаи.