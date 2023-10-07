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21:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» проигрывал к 90+3-й минуте. Но затем резервист сотворил чудо

Невероятный сюжет в матче «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». В главной роли — Мактоминей.

Манчестер Юнайтед
БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

«МЮ» невнятно начал сезон. Куча травм, плохие результаты и даже разговоры об увольнении главного тренера тен Хага. Всё-таки у команды и худший старт в истории АПЛ, и поражения в обоих матчах Лиги чемпионов. На таком фоне «Юнайтед» проигрывал «Брентфорду» на своём поле к 90+3-й минуте.

На самом деле гости мало что создали, но помогли футболисты «МЮ». Сначала Каземиро обрезался в спокойной ситуации, затем Линделёф не смог нормально вынести из штрафной, ну, а под конец уже Онана не дотянулся до мяча, который закатился низом по центру ворот. Судя по жестикуляции, голкипер жаловался, что ослепило солнце. Казалось, матч так и закончится — «Брентфорд» одержит победу, которую не столько сам заслужил, сколько подарил «МЮ», разбазарив свои шансы. Но потом на первый план вышел Мактоминей.

В мае «МЮ» составил список футболистов, с которыми клуб готов летом расстаться. Среди них был и Мактоминей. Судя по новостям, сделка с «Вест Хэмом» была близка к завершению, но не сложилось. Опорник остался в «МЮ» и на этот раз вышел на поле на 87-й минуте.

Его гол на 90-й минуте не был засчитан из-за офсайда, но на 90+3-й он обработал мяч и пробил в угол уже без нарушений правил. В этот момент фанаты на «Олд Траффорд» поняли, что не зря ждали до конца матча. Только вот это было ещё не всё. На 90+7-й минуте всё тот же Мактоминей забил снова, но уже головой. Причём ассист сделал самый критикуемый футболист лиги Магуайр. Камбэк получился невероятный! В лучших традициях Ферги-тайм.

Так сложилось, что Рашфорд и Антони по три раза пробили по воротам, Фернандеш ударил четыре раза, но голы остались за шотландским опорником. Кстати, за национальную команду он тоже стал забивать. В этом году в отборе к Евро-2024 сборная Шотландии провела пять матчей, а хавбек отличился шесть раз.

А что касается «МЮ», то благодаря победе команда поднялась на девятое место (правда, может опуститься на 10-е по итогам тура). У Мактоминея в этой игре уникальная статистика: два точных паса и два гола.

Григорий Телингатер

Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 0:1
Брентфорд
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