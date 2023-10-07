«Ювентус» одержал победу над «Торино» в дерби
«Ювентус» одержал победу над «Торино» в матче 8-го тура Серии А. Встреча, состоявшаяся в Турине 7 октября, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Ювентус
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«Ювентус» одержал победу над «Торино» в матче 8-го тура Серии А. Встреча, состоявшаяся в Турине 7 октября, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Оба гола «Ювентус» забил после перерыва — на 47-й минуте отличился Федерико Гатти, а на 62-й — Аркадиуш Милик.
«Ювентус» с 17 очками поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, у «Торино» 9 очков и 12-я позиция.