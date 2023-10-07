«Ювентус» одержал победу над «Торино» в дерби

«Ювентус» одержал победу над «Торино» в дерби

«Ювентус» одержал победу над «Торино» в матче 8-го тура Серии А. Встреча, состоявшаяся в Турине 7 октября, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.