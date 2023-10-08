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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сантьяго Бернабеу» — лучший футбольный стадион по версии FourFourTwo

Стадион «Реала» Мадрид «Сантьяго Бернабеу» признан лучшим для просмотра футбола среди 32 других арен по версии FourFourTwo.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Британский журнал составил список из 32 арен, руководствуясь такими критериями, как эстетическая привлекательность, атмосфера на трибунах и история:

  1. «Сантьяго Бернабеу» («Реал» Мадрид);
  2. «Маракана» («Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама»);
  3. «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд);
  4. «Бомбонера» или «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» («Бока Хуниорс»);
  5. «Сан-Сиро» («Милан», «Интер»);
  6. «Камп Ноу» («Барселона»);
  7. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» («Ривер Плейт»);
  8. «Ацтека» («Крус Асуль», «Америка»);
  9. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);
  10. «Айброкс» («Рейнджерс»);
  11. «Альянц Арена» («Бавария»);
  12. «Уэмбли» (сборная Англии);
  13. «Селтик Парк» («Селтик»);
  14. «Велодром» («Марсель»);
  15. «Энфилд» («Ливерпуль»);
  16. «Метрополитано» («Атлетико» Мадрид);
  17. «Месталья» («Валенсия»);
  18. «Каирский международный стадион» (Сборная Египта);
  19. «Де Кёйп» («Фейеноорд»);
  20. «Стад де Франс» (Сборная Франции);
  21. «Да Луш» («Бенфика»);
  22. «Азади» («Персеполис», «Эстеглал»);
  23. «Йохан Круифф Арена» («Аякс»);
  24. «Соккер Сити» («Кайзер Чифс»);
  25. «Сентенарио» (Сборная Уругвая);
  26. «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» («Фенербахче»);
  27. «Бунг Карно» («Персия Джакарта»);
  28. «Альянц-Ювентус» («Ювентус»);
  29. «Мунисипал-ди-Брага» («Брага»);
  30. «Луиджи Феррарис» («Дженоа», «Сампдория»).
  31. «Олимпиаштадион» («Герта»);
  32. «Сайтама» («Урава Ред Даймонд»).

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