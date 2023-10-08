«Сантьяго Бернабеу» — лучший футбольный стадион по версии FourFourTwo
Чемпионат Испании: таблица и календарь
Стадион «Реала» Мадрид «Сантьяго Бернабеу» признан лучшим для просмотра футбола среди 32 других арен по версии FourFourTwo.
Стадион «Реала» Мадрид «Сантьяго Бернабеу» признан лучшим для просмотра футбола среди 32 других арен по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список из 32 арен, руководствуясь такими критериями, как эстетическая привлекательность, атмосфера на трибунах и история: