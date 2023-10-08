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09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» Головина убедительно обыграл «Реймс»

В матче 8-го тура французской Лиги 1 встречались «Реймс» и «Монако».

Реймс
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Источник: AFP 2023

Команды играли на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жюльен Ольбер. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу монегасков.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 42-й минуте началась хорошая атака «Монако» правым флангом, пошёл прострел с края штрафной площади, и мяч после двух рикошетов от защитников «Реймса» прилетел на дальнюю штангу, и Якобс с линии вратарской в касание отправил его в дальний угол.

На 46-й минуте Фофана по центру здорово продрался и отыграл направо в штрафную на Балогуна, который пробил по воротам! Мяч после рикошета от ноги защитника влетел под перекладину, и Диуф среагировать не смог.

На 49-й минуте пошёл перевод на левый фланг, откуда последовал великолепный навес к линии вратарской, где Бен-Йеддер опередил защитника и аккуратно пробил головой мимо Диуфа.

На 58-й минуте Теума уверенно реализовал свой момент! Перехитрил полузащитник голкипера. Кён начал дёргаться в левый от себя угол, и игрок «Реймса» сильно пробил в противоположную сторону.

Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который вышел в стартовом составе и сыграл 73 минуты. Россиянин голевыми действиями не отметился.

На данный момент «Монако» в Лиге 1 находится на первом месте с 17 очками, а «Реймс» располагается на четвёртой строчке с 13 очками.

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1:3
Первый тайм: 0:1
Монако
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