«Монако» Головина убедительно обыграл «Реймс»

Команды играли на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жюльен Ольбер. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу монегасков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239492&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 42-й минуте началась хорошая атака «Монако» правым флангом, пошёл прострел с края штрафной площади, и мяч после двух рикошетов от защитников «Реймса» прилетел на дальнюю штангу, и Якобс с линии вратарской в касание отправил его в дальний угол.

На 46-й минуте Фофана по центру здорово продрался и отыграл направо в штрафную на Балогуна, который пробил по воротам! Мяч после рикошета от ноги защитника влетел под перекладину, и Диуф среагировать не смог.

На 49-й минуте пошёл перевод на левый фланг, откуда последовал великолепный навес к линии вратарской, где Бен-Йеддер опередил защитника и аккуратно пробил головой мимо Диуфа.

На 58-й минуте Теума уверенно реализовал свой момент! Перехитрил полузащитник голкипера. Кён начал дёргаться в левый от себя угол, и игрок «Реймса» сильно пробил в противоположную сторону.

Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который вышел в стартовом составе и сыграл 73 минуты. Россиянин голевыми действиями не отметился.