Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья
Райо Вальекано
22
Футбол. Зарубежный
7.10
Реймс
Монако
13
Футбол. Зарубежный
7.10
Дженоа
Милан
01
Футбол. Зарубежный
7.10
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
00
Футбол. Зарубежный
7.10
Мальорка
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
7.10
Вердер
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
7.10
Краснодар
Ростов
32
Футбол. Зарубежный
7.10
Ювентус
Торино
20
Футбол. Зарубежный
7.10
Метц
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
7.10
Реал
Осасуна
40
Футбол. Зарубежный
7.10
Бернли
Челси
14
Футбол. Зарубежный
7.10
Эвертон
Борнмут
30
Футбол. Зарубежный
7.10
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
7.10
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
21
Футбол. Премьер-лига
7.10
Балтика
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
7.10
Аугсбург
Дармштадт
12
Футбол. Зарубежный
7.10
Боруссия Д
Унион Б
42
Футбол. Зарубежный
7.10
РБ Лейпциг
Бохум
00
Футбол. Зарубежный
7.10
Штутгарт
Вольфсбург
31
Футбол. Зарубежный
7.10
Интер
Болонья
22
Футбол. Первая лига
7.10
Шинник
Енисей
11
Футбол. Зарубежный
7.10
Кадис
Жирона
01
Футбол. Зарубежный
7.10
Лутон Таун
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Премьер-лига
7.10
Сочи
Зенит
02
Футбол. Премьер-лига
7.10
Урал
Локомотив
22
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
7.10
Дженоа
Милан
01
7.10
Ювентус
Торино
20
7.10
Интер
Болонья
22
6.10
Лечче
Сассуоло
11
6.10
Эмполи
Удинезе
00
2.10
Фиорентина
Кальяри
30
2.10
Сассуоло
Монца
01
2.10
Торино
Верона
00
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:43 (мск), источник: ТАСС

Оба вратаря игры чемпионата Италии по футболу «Дженоа» — «Милан» получили красные карточки

ТАСС, 8 октября. «Милан» со счетом 1:0 победил «Дженоа» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Милан
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч на 87-й минуте забил американский полузащитник Кристиан Пулишич. В конце встречи голкиперы обеих команд были удалены с поля. На девятой компенсированной минуте прямую красную карточку получил французский вратарь «Милана» Майк Меньян. Из-за отсутствия замен в ворота пришлось встать его соотечественнику нападающему Оливье Жиру.

Через четыре минуты вторую желтую карточку получил испанский голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес. По этой причине на поле вышел итальянский голкипер Никола Леали, сменивший бельгийского полузащитника Кони Де Винтера.

«Милан» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии с 21 очком и продлил победную серию в турнире до четырех матчей. Команда смогла стать лидером национального первенства после осечки «Интера», который в другом матче игрового дня сыграл вничью с «Болоньей» на своем поле (2:2). В первые 13 минут игры хозяева смогли забить дважды, но затем упустили преимущество. «Интер» идет вторым с 19 очками, «Дженоа» же располагается на 15-й строчке (8 очков).

В следующем туре «Милан» примет «Ювентус», который замыкает тройку лидеров. «Дженоа» на выезде встретится с «Аталантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Обе встречи пройдут 22 октября.

Дженоа
0:1
Первый тайм: 0:0
Милан
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Я не мог представить, что такое может произойти. Мы отлично с ней общались, но что произошло с ней, мы увидели в том эпизоде"
Шведский боксер заявил, что отказался от рукопожатия с россиянином не из-за политики
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь