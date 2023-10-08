Вставший в ворота нападающий «Милана» рассказал о своем сейве

В субботу «Милан» обыграл в гостях «Дженоа» (1:0). В компенсированное ко второму тайму время вратари обеих команд получили красные карточки. В связи с отсутствием замен «Милан» не смог выпустить вместо Майка Меньяна запасного голкипера, из-за чего место в воротах занял Жиру.

«Я никогда не испытывал такого, очень горжусь командой. Я сделал отличный сейв, но мне также повезло, когда мяч попал в перекладину. Мы бились как львы, и я доволен победой. Мы сомневались, кто отправится в ворота — я или Давиде Калабрия, но я отважился, я чувствовал, что смогу, все прошло хорошо. Футболку Меньяна я поставлю куда-нибудь в рамке», — сказал Жиру Sky Sport Italia.