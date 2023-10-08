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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вставший в ворота нападающий «Милана» рассказал о своем сейве

Вставший в ворота «Милана» нападающий Жиру заявил, что гордится своим сейвом.

Дженоа
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Занявший место в воротах «Милана» форвард Оливье Жиру отметил, что совершил отличный сейв в матче чемпионата Италии по футболу против «Дженоа».

В субботу «Милан» обыграл в гостях «Дженоа» (1:0). В компенсированное ко второму тайму время вратари обеих команд получили красные карточки. В связи с отсутствием замен «Милан» не смог выпустить вместо Майка Меньяна запасного голкипера, из-за чего место в воротах занял Жиру.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я никогда не испытывал такого, очень горжусь командой. Я сделал отличный сейв, но мне также повезло, когда мяч попал в перекладину. Мы бились как львы, и я доволен победой. Мы сомневались, кто отправится в ворота — я или Давиде Калабрия, но я отважился, я чувствовал, что смогу, все прошло хорошо. Футболку Меньяна я поставлю куда-нибудь в рамке», — сказал Жиру Sky Sport Italia.

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