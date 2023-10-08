Жозе Моуринью может быть уволен из «Ромы» после ближайшего матча

По данным источника, владелец «Ромы» Дэн Фридкин хотел уволить Моуринью после разгромного поражения команды в матче шестого тура Серии А с «Дженоа» (1:4). Однако, спортивный директор клуба Тиагу Пинту уговорил его пересмотреть это решение.

Однако, если «Рома» проиграет в предстоящем матче с «Кальяри», то Моуринью будет уволен. Матч между «Кальяри» и «Ромой» состоится 8 октября, начало — 19:00 мск.