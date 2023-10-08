Беллингем побил рекорд результативности Криштиану Роналду в «Реале»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в игре 9-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0).
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в игре 9-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0).
У 20-летнего англичанина десять забитых мячей и три результативные передачи в десяти матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах. Это больше, чем было у Криштиану Роналду в стартовых 10 играх в составе «сливочных» — 10+1. Таким образом, англичанин превзошёл показатели португальца на указанном отрезке сезона.
Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 120 млн.