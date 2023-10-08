Беллингем побил рекорд результативности Криштиану Роналду в «Реале»

У 20-летнего англичанина десять забитых мячей и три результативные передачи в десяти матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах. Это больше, чем было у Криштиану Роналду в стартовых 10 играх в составе «сливочных» — 10+1. Таким образом, англичанин превзошёл показатели португальца на указанном отрезке сезона.