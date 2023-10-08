«Марсель» разгромил «Гавр» в матче Лиги 1, Кузяев выходил на замену

Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. «Марсель» одержал победу со счётом 3:0.

На 18-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Гавра» Аруна Санганте. Через три минуты преимущество «Марселя» упрочил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Амина Арита. На 40-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Рассула Ндиайе. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 59-й минуте. На 85-й минуте третий мяч «Марселя» забил нападающий Исмаила Сарр.