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18:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Брайтон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя. Салах оформил дубль

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль».

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.

Хозяева поля забили первый гол в матче на 20-й минуте. Отличился 21-летний форвард Симон Адингра, который воспользовался грубой ошибкой обороны «Ливерпуля». Гости отыгрались на 40-й минуте. Мохамед Салах забил с передачи уругвайца Дарвина Нуньеса. А на 45+1-й минуте Салах оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 80-й минуте капитан «Брайтона» Льюис Данк вернул ничейный счёт на табло, забив после стандартного положения.

После восьми сыгранных туров в активе «Брайтона» стало 16 очков. Команда идёт на шестом месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 17 очками располагается на третьем месте.

Брайтон
2:2
Первый тайм: 1:2
Ливерпуль
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