«Брайтон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя. Салах оформил дубль

Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.

Хозяева поля забили первый гол в матче на 20-й минуте. Отличился 21-летний форвард Симон Адингра, который воспользовался грубой ошибкой обороны «Ливерпуля». Гости отыгрались на 40-й минуте. Мохамед Салах забил с передачи уругвайца Дарвина Нуньеса. А на 45+1-й минуте Салах оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 80-й минуте капитан «Брайтона» Льюис Данк вернул ничейный счёт на табло, забив после стандартного положения.