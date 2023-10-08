Брестское «Динамо» разгромило футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское «Динамо» разгромило футболистов «Гомеля» в заключительном поединке 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское «Динамо» разгромило футболистов «Гомеля» в заключительном поединке 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя на выезде с одним из претендентов на место в призовой тройке, брестчане уже в первом тайме забили три мяча: голевой дубль оформил Михаил Гордейчук, один раз отличился Никита Бурак. После перерыва Александр Ануфриев отыграл один мяч, но потом Сергей Кисляк установил окончательный результат — 4:1 в пользу брестского клуба.
Также сегодня футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» после трех ничьих кряду одолели на выезде новополоцкий «Нафтан» — 1:0. Победный гол на 16-й минуте встречи забил Валерий Горбачик.
Результаты остальных игр: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Динамо» (Минск) — 1:4, «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск) — 3:1, БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) — 1:2, «Шахтер» (Солигорск) — «Сморгонь» — 2:0, «Слуцк» — «Славия» (Мозырь) — 1:0. Футболисты «Минска» пропускали 24-й тур.
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 54 очка (22 матча), «Неман» — 51 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 38 (22). Внизу турнирной таблицы находятся «Энергетик-БГУ», «Белшина» и «Шахтер».
Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), в активе которых по 13 забитых мячей.