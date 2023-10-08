Брестское «Динамо» разгромило футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси

Играя на выезде с одним из претендентов на место в призовой тройке, брестчане уже в первом тайме забили три мяча: голевой дубль оформил Михаил Гордейчук, один раз отличился Никита Бурак. После перерыва Александр Ануфриев отыграл один мяч, но потом Сергей Кисляк установил окончательный результат — 4:1 в пользу брестского клуба.