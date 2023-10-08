«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» в Ла Лиге, Захарян вышел на замену

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Самуэль Лино (22-я минута) и Антуан Гризманн (89, с пенальти). У гостей мяч забил Микель Оярсабаль (73). Лино, вернувшийся летом из аренды, забил свой первый мяч за «Атлетико».

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте и результативными действиями не отметился.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456247010&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» продлил победную серию до четырех матчей и, набрав 19 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 15 очками идет на шестой строчке. В следующем туре 21 октября мадридцы на выезде сыграют с «Сельтой», команда Захаряна в тот же день примет «Мальорку».