«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» в Ла Лиге, Захарян вышел на замену
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Реал Сосьедад» уступил «Атлетико» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Реал Сосьедад» уступил «Атлетико» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Самуэль Лино (22-я минута) и Антуан Гризманн (89, с пенальти). У гостей мяч забил Микель Оярсабаль (73). Лино, вернувшийся летом из аренды, забил свой первый мяч за «Атлетико».
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте и результативными действиями не отметился.
«Атлетико» продлил победную серию до четырех матчей и, набрав 19 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 15 очками идет на шестой строчке. В следующем туре 21 октября мадридцы на выезде сыграют с «Сельтой», команда Захаряна в тот же день примет «Мальорку».
Ранее в воскресенье «Вильярреал» дома проиграл «Лас-Пальмасу» со счетом 1:2.