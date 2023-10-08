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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» в Ла Лиге, Захарян вышел на замену

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Реал Сосьедад» уступил «Атлетико» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.

Атлетико
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Самуэль Лино (22-я минута) и Антуан Гризманн (89, с пенальти). У гостей мяч забил Микель Оярсабаль (73). Лино, вернувшийся летом из аренды, забил свой первый мяч за «Атлетико».

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте и результативными действиями не отметился.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» продлил победную серию до четырех матчей и, набрав 19 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 15 очками идет на шестой строчке. В следующем туре 21 октября мадридцы на выезде сыграют с «Сельтой», команда Захаряна в тот же день примет «Мальорку».

Ранее в воскресенье «Вильярреал» дома проиграл «Лас-Пальмасу» со счетом 1:2.

Атлетико
2:1
Первый тайм: 1:0
Реал Сосьедад
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