«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии впервые с 2015 года

Единственный мяч на 86-й минуте забил Габриэл Мартинелли. «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче чемпионата впервые с 2015 года. Лондонцы уступили «Манчестер Сити» в последних 12 матчах лиги, что стало клубным антирекордом. Рекордная для чемпионата подобная серия составляет 13 игр («Уиган» против «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвич» против «Манчестер Сити»).

Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. Ранее они играли в матче за Суперкубок Англии. В той встрече «Арсенал» ушел от поражения на 11-й добавленной ко второму тайму минуте и завоевал титул, победив в серии пенальти.

Действующий чемпион лиги «Манчестер Сити» после поражения опустился на третье место в турнирной таблице. В восьми матчах команда набрала 18 очков. «Арсенал» идет вторым, на счету подопечных Микела Артеты 20 очков. «Арсенал» еще не проигрывал в матчах чемпионата в этом сезоне. Другой командой, идущей без поражений, является «Тоттенхэм», лидирующий в таблице по дополнительным показателям.

В следующем туре «Арсенал» 21 октября на выезде сыграет против лондонского «Челси». «Манчестер Сити» в тот же день на своем поле встретится с «Брайтоном».