«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии впервые с 2015 года
ТАСС, 8 октября. Лондонский «Арсенал» со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Сити» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».
ТАСС, 8 октября. Лондонский «Арсенал» со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Сити» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».
Единственный мяч на 86-й минуте забил Габриэл Мартинелли. «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче чемпионата впервые с 2015 года. Лондонцы уступили «Манчестер Сити» в последних 12 матчах лиги, что стало клубным антирекордом. Рекордная для чемпионата подобная серия составляет 13 игр («Уиган» против «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвич» против «Манчестер Сити»).
Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. Ранее они играли в матче за Суперкубок Англии. В той встрече «Арсенал» ушел от поражения на 11-й добавленной ко второму тайму минуте и завоевал титул, победив в серии пенальти.
Действующий чемпион лиги «Манчестер Сити» после поражения опустился на третье место в турнирной таблице. В восьми матчах команда набрала 18 очков. «Арсенал» идет вторым, на счету подопечных Микела Артеты 20 очков. «Арсенал» еще не проигрывал в матчах чемпионата в этом сезоне. Другой командой, идущей без поражений, является «Тоттенхэм», лидирующий в таблице по дополнительным показателям.
В следующем туре «Арсенал» 21 октября на выезде сыграет против лондонского «Челси». «Манчестер Сити» в тот же день на своем поле встретится с «Брайтоном».
В других матчах дня «Брайтон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэм» — с «Ньюкаслом» (2:2), «Вулверхэмптон» — с «Астон Виллой» (1:1).