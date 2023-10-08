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20:55 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии впервые с 2015 года

ТАСС, 8 октября. Лондонский «Арсенал» со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Сити» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

Арсенал
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Единственный мяч на 86-й минуте забил Габриэл Мартинелли. «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче чемпионата впервые с 2015 года. Лондонцы уступили «Манчестер Сити» в последних 12 матчах лиги, что стало клубным антирекордом. Рекордная для чемпионата подобная серия составляет 13 игр («Уиган» против «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвич» против «Манчестер Сити»).

Команды встречались во второй раз в текущем сезоне. Ранее они играли в матче за Суперкубок Англии. В той встрече «Арсенал» ушел от поражения на 11-й добавленной ко второму тайму минуте и завоевал титул, победив в серии пенальти.

Действующий чемпион лиги «Манчестер Сити» после поражения опустился на третье место в турнирной таблице. В восьми матчах команда набрала 18 очков. «Арсенал» идет вторым, на счету подопечных Микела Артеты 20 очков. «Арсенал» еще не проигрывал в матчах чемпионата в этом сезоне. Другой командой, идущей без поражений, является «Тоттенхэм», лидирующий в таблице по дополнительным показателям.

В следующем туре «Арсенал» 21 октября на выезде сыграет против лондонского «Челси». «Манчестер Сити» в тот же день на своем поле встретится с «Брайтоном».

В других матчах дня «Брайтон» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэм» — с «Ньюкаслом» (2:2), «Вулверхэмптон» — с «Астон Виллой» (1:1).

Арсенал
1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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