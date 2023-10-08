Александр Кокорин принёс победу «Арису» в выездном матче чемпионата Кипра

«Арис» быстро завладел комфортным преимуществом в счёте после голов Янника Гомиса (восьмая минута) и Михлали Маямбелы (12-я). Тем не менее хозяевам поля удалось восстановить равновесие на табло. На 41-й минуте Чико Банза сократил отставание в счёте, а на 64-й отличился Димитрианос Цоулиу. Спустя три минуты гости снова вышли вперёд благодаря точному удару российского форварда Александра Кокорина, который вступил в игру после перерыва. Гол россиянина оказался победным для «Ариса».