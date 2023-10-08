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21:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Кокорин принёс победу «Арису» в выездном матче чемпионата Кипра

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 7-го тура Первого дивизиона Кипра, в котором встречались «Анортосис» и «Арис».

Арис Л
Анортосис Фамагуста
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Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Алексея Шпилевского.

«Арис» быстро завладел комфортным преимуществом в счёте после голов Янника Гомиса (восьмая минута) и Михлали Маямбелы (12-я). Тем не менее хозяевам поля удалось восстановить равновесие на табло. На 41-й минуте Чико Банза сократил отставание в счёте, а на 64-й отличился Димитрианос Цоулиу. Спустя три минуты гости снова вышли вперёд благодаря точному удару российского форварда Александра Кокорина, который вступил в игру после перерыва. Гол россиянина оказался победным для «Ариса».

«Арис», набрав 14 очков, поднялся на второе место. Команда Кокорина опережает «Анортосис», АПОЭЛ и «Пафос» по дополнительным показателям и отстаёт от лидера турнира, «Аполлона» (15) на одно очко.

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