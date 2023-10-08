«Севилья» объявила об уходе главного тренера Мендилибара
«Севилья» на официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.
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«Севилья» на официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера Хосе Луиса Мендилибара.
«В воскресенье на заседании правления ФК “Севилья” было принято решение об увольнении Мендилибара с поста тренера в связи с результатами, достигнутыми в начале сезона. Клуб благодарит тренера за его заслуги, котороые войдет в историю клуба вместе с седьмым титулом в Лиге Европы», — говорится в заявлении «Севильи».
В этом сезоне команда под руководством Мендилибара одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
62-летний специалист тренировал «Севилью» с марта 2023 года. С командой он выиграл Лигу Европы.