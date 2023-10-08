«Севилья» объявила об уходе главного тренера Мендилибара

«В воскресенье на заседании правления ФК “Севилья” было принято решение об увольнении Мендилибара с поста тренера в связи с результатами, достигнутыми в начале сезона. Клуб благодарит тренера за его заслуги, котороые войдет в историю клуба вместе с седьмым титулом в Лиге Европы», — говорится в заявлении «Севильи».