Нападающий «Барселоны» Ямал стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Испании

Форвард отличился на первой компенсированной к первому тайму минуте в гостевом матче 9-го тура испанской Ла Лиги с «Гранадой». Футболист забил гол в возрасте 16 лет и 87 дней. Прежнее достижение принадлежало Фабрису Олинге, который в августе 2012 года в составе «Малаги» поразил ворота «Сельты» (1:0) в возрасте 16 лет и 98 дней.

Матч завершился со счётом 2:2.

По итогу сине-гранатовые после девяти матчей испанской Ла Лиги располагается на 3-й позиции с 21 очком. «Гранада» находится на предпоследнем 19-м месте с шестью очками.