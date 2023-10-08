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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
8 октября, источник: Чемпионат.com

Нападающий «Барселоны» Ямал стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Испании

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Ламин Ямал стал самым молодым игроком, который сумел забить гол в матче чемпионата Испании.

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ГранадаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Форвард отличился на первой компенсированной к первому тайму минуте в гостевом матче 9-го тура испанской Ла Лиги с «Гранадой». Футболист забил гол в возрасте 16 лет и 87 дней. Прежнее достижение принадлежало Фабрису Олинге, который в августе 2012 года в составе «Малаги» поразил ворота «Сельты» (1:0) в возрасте 16 лет и 98 дней.

Матч завершился со счётом 2:2.

По итогу сине-гранатовые после девяти матчей испанской Ла Лиги располагается на 3-й позиции с 21 очком. «Гранада» находится на предпоследнем 19-м месте с шестью очками.

Ранее Ямал стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании. В сентябре игрок сумел забить в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года со сборной Грузии (7:1). На момент игры ему было 16 лет и 57 дней, Ямал превзошёл достижение Ансу Фати, который в сентябре 2020 года забил в возрасте 17 лет и 311 дней сборной Украины в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (4:0).

Гранада
2:2
Первый тайм: 2:1
Барселона
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