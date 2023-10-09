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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
00:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» нанес «Ренну» первое поражение в сезоне чемпионата Франции

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ренн» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Ренн
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба "ПСЖ"

Встреча в Ренне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Витинья (32-я минута), Ашраф Хакими (36) и Рандаль Коло-Муани (58). У хозяев отличился Амин Гуири (56).

«ПСЖ» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 15 очков. «Ренн», потерпевший первое поражение в сезоне, с 11 очками располагается на восьмой строчке. В следующем туре парижане 21 октября примут «Страсбур», команда из Ренна днем позднее на выезде сыграет против «Лорьяна».

Результаты других матчей дня:

«Брест» — «Тулуза» — 1:1;

«Лион» — «Лорьян» — 3:3;

«Ланс» — «Лилль» — 1:1.

Ренн
1:3
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
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