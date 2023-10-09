«ПСЖ» нанес «Ренну» первое поражение в сезоне чемпионата Франции

Встреча в Ренне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Витинья (32-я минута), Ашраф Хакими (36) и Рандаль Коло-Муани (58). У хозяев отличился Амин Гуири (56).

«ПСЖ» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 15 очков. «Ренн», потерпевший первое поражение в сезоне, с 11 очками располагается на восьмой строчке. В следующем туре парижане 21 октября примут «Страсбур», команда из Ренна днем позднее на выезде сыграет против «Лорьяна».