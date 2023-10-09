«ПСЖ» нанес «Ренну» первое поражение в сезоне чемпионата Франции
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ренн» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.
Ренн
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ренн» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ренне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Витинья (32-я минута), Ашраф Хакими (36) и Рандаль Коло-Муани (58). У хозяев отличился Амин Гуири (56).
«ПСЖ» поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 15 очков. «Ренн», потерпевший первое поражение в сезоне, с 11 очками располагается на восьмой строчке. В следующем туре парижане 21 октября примут «Страсбур», команда из Ренна днем позднее на выезде сыграет против «Лорьяна».
Результаты других матчей дня:
«Брест» — «Тулуза» — 1:1;
«Лион» — «Лорьян» — 3:3;
«Ланс» — «Лилль» — 1:1.