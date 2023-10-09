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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» неожиданно сыграла вничью, уступая в два мяча

В матче 9-го тура испанской Ла Лиги встречались «Гранада» и «Барселона».

Гранада
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился со счётом 2:2.

На второй минуте Гави на ровном месте потерял мяч, в итоге хозяева провели разящую контратаку! Пошла передача направо в штрафную на ход Сарагосе, который отлично пробил в дальний угол! Дотянулся тер Штеген, но отбить не смог.

На 29-й минуте отобрали мяч игроки «Гранады» на своей половине поля, Гумбау выполнил заброс вперёд на Сарагосу, который ворвался в штрафную, дважды на замахе убрал Кунде и пробил в ближнюю девятку.

На 45+1-й минуте прошла передача в центр на Феликса, который в падении протолкнул правее на одинокого Ямала, и тот занёс мяч в ворота! Феррейра уже рванул на выход, поэтому выручить никак не мог.

На 86-й минуте Бальде забежал по левому флангу, прострелил к линии вратарской, и Серхи Роберто в касание пробил! Феррейра мяч зацепил, но тот всё-таки отскочил за линию ворот.

Сине-гранатовые после девяти матчей испанской Ла Лиги располагаются на третьей позиции с 21 очком. «Гранада» находится на предпоследнем, 19-м месте с шестью очками.

Гранада
2:2
Первый тайм: 2:1
Барселона
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