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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» на выезде уверенно обыграла «Наполи»

В воскресенье, 8 октября, состоялся матч 8-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Фиорентиной».

Наполи
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

«Фиорентина» вышла вперёд уже на седьмой минуте встречи. Отличился хорватский форвард Йосип Брекало. «Наполи» удалось сравнять счёт перед самым перерывом. Нигериец Виктор Осимхен реализовал 11-метровый удар на 45+5-й минуте. На 63-й минуте 34-летний Джакомо Бонавентура вновь вывел «фиалок» вперёд. Последний гол был забит на 90+3-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Николас Гонсалес.

Эта победа позволила «Фиорентине» набрать 17 очков и подняться на четвёртое место. «Наполи» имеет такое же количество очков и располагается на пятом месте.

Наполи
1:3
Первый тайм: 1:1
Фиорентина
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