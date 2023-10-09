«Фиорентина» на выезде уверенно обыграла «Наполи»

Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

«Фиорентина» вышла вперёд уже на седьмой минуте встречи. Отличился хорватский форвард Йосип Брекало. «Наполи» удалось сравнять счёт перед самым перерывом. Нигериец Виктор Осимхен реализовал 11-метровый удар на 45+5-й минуте. На 63-й минуте 34-летний Джакомо Бонавентура вновь вывел «фиалок» вперёд. Последний гол был забит на 90+3-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Николас Гонсалес.