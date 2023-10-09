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18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Натхо: Я в безопасности. Спасибо всем из России, кто беспокоится обо мне

Полузащитник «Партизана» и экс-игрок сборной Израиля Бибрас Натхо заявил о том, что он и его близкие находятся в безопасности.

ЦСКА
Партизан
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Источник: РИА "Новости"

«У меня и моих родных всё в порядке, мы в безопасности. Спасибо всем из России, кто беспокоится обо мне. Я с теплом вспоминаю годы, проведённые в “Рубине” и в ЦСКА», — приводит слова Натхо Metaratings.

Ранее из соображений безопасности израильская Суперлига перенесла все матчи очередного тура национального чемпионата.

35-летний футболист выступал в чемпионате России с 2010 по 2018 год, где суммарно провёл на поле 205 матчей, в которых отметился 45 голами и 41 голевой передачей. В его активе также 88 матчей и четыре гола за сборную Израиля.

На данный момент в израильской Суперлиге единоличным лидером после пяти матчей является «Маккаби Тель-Авив» с 13 очками.

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